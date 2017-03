Pub

Animal foi visto num avião que se preparava para partir de Heathrow, em Londres, para a cidade norte-americana

Um avião da British Airways, que se preparava para levantar voo do Aeroporto de Heathrow para São Francisco, nos EUA, foi obrigado a permanecer em terra porque um rato foi visto dentro da aparelho.

Todos os passageiros estavam já a bordo, na manhã desta quarta-feira, quando foi anunciado que ia haver um pequeno atraso. Foram então informados que teriam de mudar de avião e que a situação ainda ia demorar horas a ser resolvida.

Em declarações à BBC, alguns passageiros não conseguiam acreditar no que se passou. "Foi uma ocorrência pouco usual", afirmou uma pessoa. Outra passageira, de nome Carly", afirmou que "as pessoas não sabiam como reagir, porque não acreditavam no que estava a acontecer".

Quatro horas depois, lá surgiu um novo voo, com alguns dos passageiros, com alguma boa disposição, a terem já tweetado sobre a situação.

"Sabemos que toda a gente quer viajar connosco para São Francisco, mas nesta ocasião um passageiro muito pequeno teve de voltar para trás. Toda a gente com duas pernas está agora a caminho da California", escreveu a British Airways.