Conselheiro da Embaixada de Israel pertence à comunidade drusa, minoria religiosa que convive bem com a maioria judaica

Não é raro Raslan Abu Rukun ter de esclarecer que não é judeu apesar de ser diplomata israelita. "Acontece-me em Lisboa, como antes me acontecia em Filadélfia. Alguém pede que explique alguma cerimónia judaica e eu, mesmo sabendo, prefiro esclarecer que sou druso", conta o conselheiro da Embaixada de Israel. "A seguir tenho de explicar o que é um druso", acrescenta Abu Rukun.

Colocado em Lisboa desde 2014, depois de ter estado na embaixada em Catmandu e no consulado em Filadélfia, Abu Rukun pertence à religião drusa, com um milhão de membros, cerca de 140 mil deles em Israel. "Falamos árabe mas não somos muçulmanos. Há mil anos que formámos a nossa própria religião."

Para se protegerem das perseguições, os drusos refugiaram-se em zonas montanhosas. "Somos muitos no monte Líbano, no Djebel druso na Síria e na região do monte Carmelo em Israel", diz o diplomata. Ele próprio nasceu perto do monte Carmelo, na vila de Asfia, em 1976.

"Em Israel, os drusos estão bem integrados. Sentimo-nos cidadãos de pleno direito da democracia israelita. E estamos representados em todas as áreas, das forças armadas à política. Há quatro deputados drusos e um ministro", sublinha o número dois da embaixada israelita, que fala um pouco de português, "suficiente para o dia-a-dia".

Abu Rukun formou-se em Relações Internacionais e História do Médio Oriente na Universidade de Haifa, mas antes teve de cumprir três anos de serviço militar. Enquanto os árabes israelitas em geral (20% da população de oito milhões) estão dispensados das forças armadas, os drusos têm serviço militar obrigatório como os judeus. "Foi uma decisão tomada pelo Estado de Israel em conversações com os líderes drusos", explica. Mas as boas relações com os judeus já vinham de antes e muitos drusos combateram pela criação de Israel em 1948. "O meu avô foi um figura importante na adesão dos drusos a Israel", acrescenta Abu Rukun.

Comunidade habituada a fechar-se para sobreviver, os drusos casam-se entre si. "É uma tradição fortíssima. Casar com alguém de fora costumava trazer a expulsão. Hoje, com tanta gente a estudar e trabalhar em grandes cidades, este é um dos grandes desafios que a comunidade enfrenta." Para se ser druso é preciso, pois, ter pai e mãe drusos, como acontece com os três filhos do diplomata, um casal de gémeos de 9 anos e uma menina de 7.

Habituados a viver fora, os filhos de Abu Rukun são poliglotas, pois falam inglês, português, árabe e hebraico. Nesta última língua, além de seguirem aulas via net, vão ter acompanhamento quando regressarem a Israel. Judeus ou não judeus, todos os israelitas têm de aprender hebraico, língua que faz de cimento nacional, tal como as forças armadas. "O exército israelita é conhecido como o exército do povo em Israel. Porque quase todos passam pelo exército. Como soldado, sentimos que há soldados de comunidades diferentes, com raízes diferentes, mas que no exército todos são iguais. É importante porque conhecem-se pessoas que nunca conheceríamos noutro sítio", explica.

Os drusos israelitas têm escasso contacto com os do Líbano e da Síria, por causa das fronteiras fechadas, mas não deixam de se sentir solidários. "Quando o Estado Islâmico ameaçou atacar o Djebel druso, houve drusos em Israel, temendo um massacre como o dos yezidis, que pediram que os nossos aviões atacassem. Não o fizemos, e bem, porque não nos podemos envolver na guerra na Síria. Felizmente os ataques do ISIS foram repelidos pelas milícias drusas", conta o diplomata.

Sobre a situação dos árabes israelitas, na sua grande maioria muçulmanos, Abu Rukun admite que o grau de integração na sociedade varia, "mas somos israelitas para tudo. Claro que não podemos ignorar que existem desafios ligados ao conflito israelo-palestiniano. Mas no fim somos todos cidadãos de Israel".

Admite que como árabe lhe é mais fácil entender a sociedade palestiniana, mas que muitos judeus também são conhecedores. Quanto ao fim do velho conflito, é cauteloso: "No futuro próximo não consigo estar otimista. Mas a longo prazo acho que não é possível continuar a haver um conflito entre nós e os palestinianos. E acho que a única solução é a de dois Estados."