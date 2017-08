Pub

O fenómeno foi visto em várias cidades do sudoeste da Inglaterra e partilhado nas redes sociais

Na noite de segunda-feira, foi possível admirar, pelos habitantes do sudoeste da Inglaterra, um raro arco-íris cor-de-rosa, que acabou invadir as redes sociais.

O fenómeno, visto em Bristol, Taunton e Yate, foi descrito como uma "ilusão de ótica" por peritos. As pessoas que fotografaram o acontecimento e o partilharam na página de Facebook da BBC Points West descreveram-no como "incrível" e "bonito".

Um apresentador de meteorologia da BBC disse que não existe um nome específico para o fenómeno, que é causado por um arco-íris normal que acontece em simultâneo com um pôr-do-sol cor-de-rosa. "Temos um arco-íris normal, que é causado por gotas de água na atmosfera, refletindo a luz solar no espetro de diferentes cores", explicou.

"A outra coisa é um pôr-do-sol rosado causado pela luz solar, que tem de passar por muito mais atmosfera, devido ao ângulo do sol baixo no final do dia. Daí, as cores, violetas, azuis, verdes, são reduzidas e só vemos o rosa e o vermelho, originando um arco-íris de cor rosada", acrescentou.