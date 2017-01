Pub

O jovem foi detido e disse que sofria de bullying

Um rapaz de 17 anos agrediu esta manhã com uma arma branca cinco colegas da escola, em Villena, Alicante, Espanha. O jovem já foi detido e terá dito às autoridades que era vítima de bullying. As vítimas tiveram apenas ferimentos ligeiros e estão bem.

A imprensa espanhola indica que duas das vítimas foram assistidas no hospital. Uma menor de 17 anos teria um corte nas costas; outro menor teria uma ferida superficial no abdómen e sofria de uma crise de ansiedade.

Ainda na escola, O Instituto de Educação Secundária Las Fuentes, uma mulher de 54 anos recebeu assistência médica devido também a uma crise de ansiedade, escreve o El Mundo.

O agressor, detido pela Guardia Civil, também foi tratado devido a um corte na mão.

De acordo com a mesma fonte, o jovem tem um currículo académico "brilhante" e esse fator terá estado na origem do bullying de que terá sido alvo. No entanto, as autoridades ainda estão a investigar o que esteve na origem do ataque, embora tenham já descartado uma razão de cariz amorosa.

Entretanto, as aulas já recomeçaram.