Pub

Jovem tentou cometer suicídio após o tiroteio

Um rapaz de 15 anos disparou contra colegas e a professora no Colégio Americano do Noroeste, uma escola secundária privada de Monterrey, em Nuevo León, México, antes de ter tentado cometer suicídio.

O jovem disparou contra si mesmo, após ter aberto fogo na escola às 8 da manhã, 14 horas em Lisboa, segundo o El País.

Aldo Fasci, porta-voz dos serviços de segurança do Estado de Nuevo Leon, contou que o atirador levantou-se da secretária, dentro da sala de aula, e sem dizer nada disparou contra a cabeça da professora, Cecilia Solís. De seguida, virou-se e continuou a disparar sobre os colegas, antes de apontar a arma para o seu próprio queixo.

Um vídeo gravado por câmaras de vigilância mostra o momento. As imagens podem perturbar os leitores mais sensíveis.

Fasci revelou que o jovem atirador, identificado apenas como Frederico pela imprensa mexicana, sofria de depressão e estava a receber tratamento psicológico.

Dos quatro feridos no tiroteio - três estudantes e a professora - dois jovens de 14 e 15 anos correm em risco de vida. A professora tem lesões graves no crânio e um quarto aluno tem ferimentos leves pois apenas foi atingido no braço.

"Nunca tínhamos passado por isto. É produto do que está a acontecer em outros países. Os menores têm acesso a esta informação através da internet", disse Fasci.

Os jornais mexicanos também destacam que um incidente deste género é novidade no estado de Nuevo León.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.