Mekenzie Leigh Guffey foi detida quando se dirigiu aos serviços sociais para pedir ajuda relativamente à gravidez

Um rapariga de 19 anos que engravidou de um rapaz de 14 foi acusada de violação, no Alabama, EUA. Mekenzie Leigh Guffey foi presa após se ter inscrito para assistência nos serviços sociais, devido à gravidez. Quando se inscreveu, deu o nome do rapaz como pai.

Questionada pela polícia, Mekenzie revelou que, no seu carro, teve várias vezes relações sexuais com o rapaz, que conheceu em dezembro de 2016 através de um amigo em comum. Guffey disse à polícia que ficou duas semanas na casa do rapaz, com autorização dos pais deste, e que até filmaram um filme pornográfico caseiro, em que o rapaz de 14 anos aparece nu, diz o Toronto Sun.

A rapariga foi libertada sob caução e está agora grávida de seis semanas. A gravidez foi anunciada pelo Facebook, com a rapariga a dizer que assim "era mais fácil" para avisar toda a gente.

Guffey foi acusada de violação em segundo grau, incitar uma criança a propósitos imorais e posse e disseminação de pornografia infantil.

De acordo com o Toronto Sun, Mekenzie não mostrou arrependimento e até se vangloriou do facto de estar gravida, disseram as autoridades.

"Ela andava a dizer a toda a gente que estava grávida do rapaz. Achou que era a melhor coisa de sempre, mas depois descobriu que nós [polícia] estávamos envolvidos e pensou 'oh não'", disse Jason Hepler, chefe da polícia local, de acordo com o Daily Star.

A rapariga irá a tribunal no dia 19 de abril.