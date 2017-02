Pub

Vídeo tornou-se viral mas há quem duvide da veracidade da situação, devido a vários detalhes

Uma carrinha cheia de homens versus uma rapariga numa bicicleta. Piropos e assédio constante e tudo filmado por um motociclista. A mistura, por si, já é passível de criar impacto, mas o facto de a rapariga ter arrancado um espelho à carrinha torna a situação ainda mais impactante.

O vídeo tornou-se viral, mas há quem tenha sérias dúvidas da veracidade do mesmo. Várias testemunhas, de acordo com o The Guardian, afirmam que viram várias conversas entre alguns dos intervenientes da situação, pelo que creem que tudo é encenação.

Contudo, as primeiras pessoas a partilhar o vídeo garantem que tudo é verdade e que nada foi planeado ou combinado.

Apesar de tudo, o vídeo transmite uma mensagem clara: que o assédio nas ruas acontece regularmente e chama a atenção para isso, seja o vídeo verdadeiro ou não. No entanto, com todas as tentativas de tornar algo viral, muitos ficaram de pé atrás relativamente ao acontecimento.