Pub

Parlamento deverá aprovar amanhã lei que permitirá ao governo, desafiando Madrid, convocar consulta para 1 de outubro

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, considerou ontem um "golpe contra a democracia" o processo para a convocatória de um referendo independentista na Catalunha, alegando que pela primeira vez "desde que recuperámos as liberdades democráticas em 1977" as autoridades catalãs "tiraram à oposição o direito a debater" no Parlamento autonómico. O presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, respondeu que o "golpe" seria "impedir" a celebração da consulta popular, prevista para dia 1 de outubro, acrescentando que "proibir a ida às urnas" seria um "golpe de Estado".

A troca de ataques entre o primeiro-ministro e o chefe do governo catalão surge em vésperas do início do processo que irá acentuar ainda mais a confrontação. De acordo com a imprensa espanhola, os partidos independentistas devem aprovar amanhã no Parlamento catalão a Lei do Referendo de Autodeterminação, que estabelece o marco legal que permite à Generalitat a convocação da consulta, recorrendo já não à legislação espanhola, mas ao direito à autodeterminação e aos tratados internacionais.

Esta lei já está preparada desde o final e julho, mas ainda não foi aprovada no Parlamento. Assim que isso acontecer, o governo central deverá recorrer de imediato ao Tribunal Constitucional (TC) - como já fez no passado - para a impugnar e travar o processo. Foi isso que aconteceu com a reforma do regulamento do Parlamento catalão, destinada a permitir a aprovação de projetos de lei após uma leitura única (o objetivo era encurtar prazos).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Face à anulação dessa reforma pelo TC, a maioria independentista deverá recorrer a outra estratégia nesta quarta-feira. Já com os trabalhos parlamentares a decorrer, dois grupos podem solicitar (com o acordo da maioria da câmara) uma alteração da agenda do dia - o que permite debater e votar uma lei na mesma sessão, sem o texto ir a comissões. A ideia seria publicar de imediato após aprovação (os independentistas têm a maioria) no Diário Oficial da Generalitat, entrando assim em vigor, permitindo ainda nesse mesmo dia que Puigdemont convoque o referendo.

O governo de Rajoy garante estar preparado para intervir de imediato, com a número dois de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría a dizer que o executivo poderá até intervir para mandar retirar as urnas no dia 1. "Não vou dizer ao senhor Puigdemont o que é que vou fazer para retirar as urnas", afirmou numa entrevista à Cadena Ser. "Os governos não anunciam, atuam", acrescentou.

Depois da aprovação da Lei do Referendo, o governo catalão deverá agir da mesma forma para aprovar a Lei da Transitoriedade Jurídica e Fundacional da República, que entrará em vigor só em caso de vitória do "sim" no referendo e que estabelece as bases da nova Catalunha. Mais uma vez, o governo espanhol deverá recorrer ao TC. Ontem, Puigdemont anunciou que a agência tributária catalã está preparada para assumir as responsabilidades de recolher os impostos da região, após a declaração de independência.

Toda este aumentar da tensão surge em véspera da Diada (o dia da Catalunha), que se celebra a 11 de setembro (segunda-feira), e que no passado ficou marcado por mega manifestações independentistas.