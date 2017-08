Pub

Primeiro-ministro espanhol discursou durante meia hora dizendo "não há nenhum elemento novo" que justifique a sua comparência no Congresso para falar de corrupção.

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, desafiou a oposição a apresentar uma nova moção de censura, depois de ter sido chamado ao Congresso para discutir corrupção e o alegado financiamento ilegal do Partido Popular (PP).

"Têm direito a pedir a minha comparência, não o vou censurar, mas se me permitem insisto que já informei sobre o mesmo em 52 oportunidades e tendo em conta os problemas que temos em Espanha não se entende o caráter extraordinário deste assunto", disse Rajoy, num discurso de 35 minutos. "Em qualquer caso, são vocês que fixam as prioridades. Isto é o que vos preocupa mais, e apesar de o respeitar, não o partilho", acrescentou.

O debate começou com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos atentados terroristas em Barcelona e Cambrils, que fizeram 15 mortos. Para Rajoy, a luta antiterrorista, a convocatória de um referendo independentista na Catalunha e a consolidação da recuperação económica são desafios mais importantes do que discutir as suas responsabilidades políticas na corrupção do PP.

Rajoy, que prestou declarações como testemunha há cerca de um mês na Audiência Nacional, disse estar a ser submetido a um "julgamento político" pelo "zelo inquisitorial" da oposição. E desafiou a oposição a apresentar uma nova moção de censura - já "sobreviveu" a uma apresentada pelo Podemos em junho.

"Os sistemas constitucionais modernos estabeleceram um instrumento para exigir a responsabilidade política do governo: a moção de censura", disse.

Em relação à luta contra a corrupção lembrou que o governo aprovou uma dezena de leis para travar a corrupção e controlar o financiamento dos partidos: "Contra a corrupção são mais efetivas as reformas do que as censuras".