Madrid vai viver um fim de semana intenso com a celebração do XVIII congresso nacional do Partido Popular e da II Assembleia Cidadã do Podemos

A partir de hoje (no caso do primeiro) e durante todo este fim de semana, o Partido Popular e o Podemos realizam em Madrid os seus respetivos congressos nacionais. Mariano Rajoy chegará sereno ao encontro, tendo garantida a unidade e coesão do partido enquanto o Podemos, que estará reunido a apenas sete quilómetros de distância dos populares do primeiro-ministro, vai ter de enfrentar a rivalidade interna entre o seu número um, Pablo Iglesias, e o seu número dois, Íñigo Errejón. Iglesias quis fazer coincidir as datas de ambos congressos para simbolizar o enfrentamento de duas Espanhas mas acabou por estender a passadeira vermelha ao seu maior adversário.

Enquanto o Partido Popular realiza o seu congresso num ambiente de tranquilidade e otimismo, o Podemos tem um desafio enorme que não é outro que conciliar duas fações rasgadas pessoal e politicamente. O próprio Íñigo Errejón afirmou que o partido "pode sair ferido" deste congresso mas confia em não chegar à rutura. Ninguém dentro da formação nascida do movimento dos Indignados o quer reconhecer, mas o cenário na próxima segunda-feira pode ser ainda pior. E os analistas falam de um fim de semana dramático se as duas correntes que existem dentro do Podemos não encontrarem uma posição comum.

Tranquilidade dos populares

Do interior do Partido Popular não falta quem sublinhe que este congresso nacional, o XVIII, "significa um projeto nacional, integrador e moderado". Tem como lema "Espanha em frente!", em referência ao momento do país que está a sair da crise. "Não podemos esperar grandes surpresas nem manchetes", sublinha Itziar Reyero, jornalista do ABC que acompanha a informação diária do Partido Popular. O congresso do PP acontece num momento de tranquilidade para os conservadores e como o líder, Mariano Rajoy, "mais forte do que nunca". Reyero lembra as dificuldades passadas pelos populares quando em 2015 o mapa político regional mudou de cores. "Nesse momento Rajoy apostou em manter tudo na mesma e resistiu". Depois de quase um ano de incerteza política o PP conseguiu pôr a funcionar um governo sem maioria e agora é a vez de tratar dos assuntos internos da primeira força política espanhola. Neste congresso os 3128 delegados do PP vão votar o projeto do partido e as pessoas que vão acompanhar Rajoy na cúpula da formação.

Não há temas polémicos a tratar. O que existia, a possibilidade de instalar o modelo de primárias dentro do partido, já foi resolvido antes de o congresso começar. A má experiencia dos socialistas na eleição do se líder fez mudar de opinião as partidários das primárias, como é o caso da presidente da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes. Finalmente optou-se por um modelo misto com uma primeira votação aberta aos militantes e uma segunda só para os delegados. Onde há diferentes opiniões entre os membros do PP é nos temas como o casamento homossexual ou as barrigas de aluguer. "É paradigmático que seja o PP o partido que quer liderar a batalha social nestas matérias que o PSOE e o Podemos não abordam", salienta Itziar Reyero.

A incógnita da sucessão ou não de Maria Dolores de Cospedal na secretária-geral do PP também não existe. "Rajoy não gosta das mudanças e vai mantê-la no seu lugar mesmo depois de ser nomeada ministra de Defesa", garante Reyero. Já outros colegas de partido compaginaram as funções da formação com as de máxima responsabilidade num governo popular "e os resultados foram bons. Cospedal aguentou nos piores momentos, nos anos da corrupção, e Rajoy não vai tirá-la agora", destaca a jornalista. Tudo indica que Cospedal vai mesmo se manter.

Rutura

Do lado do Podemos, não falta quem lembre que neste congresso há muito em jogo, "o futuro do partido e com ele a possibilidade de um país diferente". Se o Podemos fracassar, "perderemos uma oportunidade histórica e deixará o futuro do país nas mãos de uma oligarquia", segundo afirma ao DN, Raimundo Viejo Viñas, deputado de En Comú Podem (o Podemos da Catalunha), membro do Conselho Cidadão Estatal saliente e candidato na lista de Recuperar la Ilusión.

Sobre os problemas internos do Partido, Raimundo Viejo Viñas prefere sublinhar a contundência dos debates ou a paixão da luta para decidir a orientação estratégica do partido. O deputado reconhece que em função do vencedor poderemos assistir a mais ou menos mudanças no partido. "Está em jogo a democratização interna, a descentralização, a feminização...". É partidário da criação de "contrapoderes" em lugar de um poder único em torno do secretário-geral para assim gerar uma dinâmica de diálogo entre as distintas correntes e propostas. "Se um poder é único, é possível que se supere. Com poderes que o travam a situação é diferente", esclarece o deputado.

Em relação ao enfrentamento entre Pablo Iglesias e Errejón, acredita que "alguns vivem isto com a tristeza de uma harmonia impossível, com a paixão de um combate ou com a nostalgia de algo perdido". Mas todos estão preocupados pela amplificação mediática deste enfrentamento. "Há muita gente que tem vontade de nos ver fracassar", garante Raimundo. Mas adverte que os que fazem parte deste "processo político único e decisivo" sabem que é preciso procurar "a melhor saída".

Votação do Podemos

Existem 460 000 inscritos no Podemos que desde o passado dia 4 e até ao sábado dia 11 tiveram oportunidade de votar, antes do início do debate presencial. Os resultados, imprevisíveis, serão conhecidos no domingo dia 12. Vai ser aprovado um projeto, um modelo de partido e a composição do CCE, máximo órgão da direção do qual vai sair a próxima Executiva. O CCE é composto por 62 membros. Entre as principais candidaturas está o Podemos para Todas, liderada por Pablo Iglesias e que conta com o apoio de Irene Montero, Pablo Echenique, Rafa Mayoral e Juanma del Olmo. E Íñigo Errejón está à frente da candidatura Recuperar la Ilusión, onde se juntam Rita Maestre, Juan Pedro Yllanes, Clara Serra e Pablo Bustinduy, entre outros.

A secretaria-geral do Podemos não está em disputa porque vai ser votada de forma separada em relação ao resto. Mas Pablo Iglesias afirmou uma e outra vez que vai demitir-se se não ganhar a sua lista e o seu projeto. E até se comprometeu a se ir embora caso não revalide o seu cargo com pelo menos 50% dos votos.

