As imagens mostram a força do vento. Atletas não cobseguem avançar

A organização da Cape Town Cycle Tour, na África do Sul, viu-se obrigada a cancelar este evento anual devido às rajas de vento que chegaram aos 100 quilómetros/hora. As imagens mostram que a força do vento é tanta que atira os ciclistas para fora das bicicletas e até para fora do percurso.

A prioridade da organização era a segurança dos participantes, consoante se lê num comunicado divulgado através do Facebook.

Além do vento, de maior intensidade do que o previsto, deflagrou um incêndio na região que estava a preocupar as autoridades.