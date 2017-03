Pub

Um porta-voz de Buckingham informou que a rainha Isabel II cancelou a visita prevista à sede da polícia metropolitana de Londres (Scotland Yard), depois do ataque terrorista que matou hoje cinco pessoas perto do Parlamento britânico.

"À luz dos acontecimentos de hoje, tomou-se a decisão de adiar o compromisso da rainha", que estava inicialmente previsto para quinta-feira, afirmou o porta-voz, que horas antes se tinha escusado a comentar as possíveis medidas de segurança adicionais no palácio de Buckingham na sequência do atentado.

A bandeira que identifica a monarquia britânica estava hasteada na sua residência londrina, que fechou as portas exteriores, guardada por polícia armada, o que sugere que a soberana estava no palácio, segundo os meios de comunicação locais.

Isabel II tinha previsto visitar na quinta-feira, juntamente com o seu marido, o duque de Edimburgo, o novo edifício da polícia londrina em Victoria Embankment, junto ao rio Tamisa, perto de onde esta tarde foi perpretado o atentado.

Neste atentado morreram cinco pessoas - quatro vítimas e o atacante - e quarenta pessoas ficaram feridas.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, informou hoje que o seu Governo irá manter o alerta terrorista no Reino Unido no nível "severo", o quarto numa escala de cinco, estabelecido em agosto de 2014.