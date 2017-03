Pub

Casal da Florida não ganhou para o susto quando viu um enorme paquete em rota de colisão com a sua casa

Bill e Yasmine Todhunter apanharam esta quarta-feira o susto das suas vidas quando olharam para o mar junto à sua casa em Fort Lauderdale, na Florida: um enorme navio de cruzeiro aparentemente prestes a embater no seu jardim.

O pânico dos proprietários da moradia de luxo situada em Port Everglades é patente no vídeo que partilharam nas redes sociais -- e compreende-se bem porquê. Além do susto que é ver um "monstro" daqueles a poucos metros de casa, não era seguramente esta a realidade que imaginaram ver quando gastaram 2,3 milhões de dólares (2,17 milhões de euros) na habitação.

Veja o vídeo aqui:

O Celebrity Equinox acabou por se imobilizar cerca de 30 metros do jardim do casal. Muito pouco, especialmente tendo em conta que o navio tem 317 metros de comprimento e pesa mais de 122 mil toneladas.

A porta-voz da Associação de Pilotos de Port Everglades explicou mais tarde aos media que o incidente deveu-se ao "vento forte e às correntes que se faziam sentir no local". Sarah Bascom reconheceu ter-se tratado de uma situação invulgar, mas elogiou o piloto local que "manteve o controlo do navio, mantendo-o com destreza no canal até o levar para o mar".