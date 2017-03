Pub

Keith Palmer, Kurt Cochran e Aysha Frade morreram na sequência do ataque terrorista da passada quarta-feira

Três pessoas morreram na sequência do ataque terrorista que aconteceu em Londres na passada quarta-feira: Keith Palmer, Kurt Cochran e Aysha Frade.

Feridos existem cerca de 40, de 11 diferentes nacionalidades e 29 precisaram de assistência hospitalar. Sete continuam em estado crítico, segundo a BBC.

Keith Palmer, polícia membro da equipa de Proteção Parlamentar e Diplomática, estava desarmado quando foi confrontado pelo autor do ataque, Khalid Masood, que tentou parar. De acordo com o porta-voz da Scotland Yard, Palmer estava desarmado porque a segurança de Westminster é feita por um misto de agentes armados e desarmados. "Infelizmente ele estava desarmado", disse Mark Rowley, porta-voz das autoridades.

Palmer tinha 48 anos e serviu durante 15 a Polícia Metropolitana. Era casado e tinha uma filha de cinco anos. Theresa May, primeira-ministra britânica, disse que o falecido polícia é "um herói cujas ações não serão esquecidas".

James Cleverly, membro do parlamento, mostrou-se destroçado pela morte de Palmer, que afirmou conhecer há 25 anos.

Também o Presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, recorreu ao Twitter para prestar homenagem a Palmer, que "personifica os corajosos homens e mulheres" que mantêm os londrinos a salvo.

Outra das vítimas foi Aysha Frade, natural da Galiza, que era professora no DLD College, em Londres, perto da ponte de Westminster. A mulher de 43 anos era casada com um português e vivia na capital britânica com o marido e duas filhas, de acordo com a imprensa espanhola.

O facto de as autoridades espanholas terem avançado que não existiam espanhóis entre as vítimas prendia-se com o facto de Aysha Frade ter passaporte britânico, tendo perdido a nacionalidade espanhola há alguns anos.

O jornal Voz de Galicia diz ainda que o pai de Aysha é de origem cipriota, com a mãe a ser natural da Galiza, da cidade Betanzos, onde duas irmãs da vítima mortal do atentado têm uma escola de inglês.

A última vítima mortal a ser identificada foi Kurt Cochran, de 54 anos, turista norte-americano que estava em Londres a celebrar o 25.º aniversário do seu casamento. A sua mulher, Melissa, ficou gravemente ferida.

Era o último dia da sua passagem por Londres, onde foram também para visitar os pais de Melissa, que são missionários num templo Mórmon na capital britânica.

Em comunicado, a família de Melissa disse estar "destroçada". "Kurt era um bom homem e marido para nossa irmã e filha. Expressamos a nossa gratidão aos médicos e todo o pessoal das emergências que trataram deles. Pedimos que rezem pela Melissa e pela nossa família. Sentiremos muito a falta do Kurt", acrescentaram, de acordo com a BBC.

O Presidente norte-americano, Donald Trump reagiu à morte de Cochran no Twitter, momentos depois da divulgação da identidade da vítima. "Um grande americano, Kurt Cochran, foi morto no ataque terrorista de Londres. As minhas orações e as minhas condolências para a sua família e amigos", escreveu.

Já foi criada uma angariação de fundos na Internet para ajudar a sobrevivente. Esta está a ser gerida pelo irmão de Melissa, que é o porta-voz da família na sequência da tragédia.