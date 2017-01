Pub

Sucessão do social-democrata alemão está longe de ser pacífica e vai dar origem a muita negociação de bastidores ainda antes da primeira votação marcada para dia 17.

Martin Schulz decidiu deixar a presidência da eurocâmara para se dedicar à política interna alemã e agora o Parlamento Europeu (PE) tem de escolher um novo líder. Segundo o acordo de cavalheiros que existia entre os dois maiores grupos políticos, S&D e PPE, deveriam ser agora os conservadores a ficar com o cargo, mas os socialistas decidiram rompê-lo e apresentar um candidato próprio. Como aliás fizeram os restantes grupos políticos com lugar na eurocâmara. Os dados estão lançados e, até dia 17, data da primeira votação, muita negociação de bastidores pode ainda acontecer (até porque nenhum grupo tem a maioria absoluta de 376 dos 751 eleitos).

"Esse acordo inseria-se numa perspetiva mais lata de equilíbrio institucional. Não descarto a importância de um bom relacionamento entre os dois maiores partidos pró-europeus, mas o princípio de prevalência de uma grande coligação defensiva PPE-S&D não é o melhor caminho para enfrentar as dinâmicas antieuropeias", diz ao DN Carlos Zorrinho, eurodeputado do PS e membro do S&D, esperando que todo o grupo socialista vote no italiano Gianni Pittella, ex-vice presidente do PE e candidato à sucessão de Schulz. Mas o voto é pessoal e secreto.

"O acordo existe, de facto, mas foi desrespeitado pelos socialistas. Há uma coisa que eles dizem e que, segundo a minha opinião pessoal, acho que até têm razão: na correlação de forças nos governos europeus, os liberais e os socialistas têm mais governos do que o PPE, sendo difícil sustentar que ao leme das três instituições europeias [Parlamento, Conselho e Comissão] estejam três elementos do PPE. Nestas circunstâncias, deveria haver aqui um equilíbrio, e possivelmente esse equilíbrio deve ser no Conselho Europeu se o presidente do PE for do PPE", refere, por seu lado, o eurodeputado Paulo Rangel, membro do PSD e do PPE. O candidato dos conservadores a líder da eurocâmara é Antonio Tajani, italiano que é ex-comissário europeu e ex-porta-voz de Silvio Berlusconi.

No meio da negociação poderia ficar estabelecido que Tajani ficasse na presidência do PE, se depois em maio Donald Tusk, ex-primeiro-ministro polaco, liberal, fosse substituído na presidência do Conselho por um socialista. A posição de Tusk é frágil neste momento, pois apesar de ter o apoio de muitos governos europeus, não conta com o do seu próprio país (onde governo o partido ultraconservador de Jaroslaw Kaczynski). Helle Thorning-Schmidt, ex-primeira-ministra da Dinamarca, é um dos nomes apontados por Rangel como possível sucessora de Tusk.

No entender de Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda e membro do grupo GUE/NGL, era importante que houvesse uma mulher agora presidente do PE. A candidata do seu grupo é a italiana Eleonora Forenza. "Só houve duas mulheres [Simon Veil em 1979 e Nicole Fontaine em 1999]", afirma, defendendo que cada grupo apresente os seus candidatos e que o acordo S&D e PPE não faz sentido. "Não estou convencida de que Tajani ganhe e acho que se Guy Verhofstadt (líder dos liberais) entrar na corrida não deve ser subestimado", sublinha Marisa Matias.

Também João Ferreira, do PCP, aposta em Eleonora Forenza. O eurodeputado também critica o acordo de cavalheiros S&D e PPE. "A aliança entre direita e social-democracia é responsável pelo rumo da UE ao longo das décadas. Foi ela que nos trouxe ao ponto em que estamos: decadência económica, retrocesso social, subversão e empobrecimento da democracia e divergência entre países. Dentro desta aliança não há alternativa. Isto vale para a presidência do PE, como para tudo o resto."