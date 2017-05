Pub

O primeiro conselho de ministros, presidido pelo presidente Emmanuel Macron, realiza-se hoje, às 11.00 (10.00 em Lisboa).

O novo governo francês, liderado pelo primeiro-ministro Édouard Philippe (Os Republicanos), tem 22 membros - 11 do sexo masculino e 11 do sexo feminino - de várias cores políticas.

Os Republicanos

› Bruno Le Maire, derrotado nas nas primárias de direita, é o novo ministro da Economia. Já foi ministro da Agricultura e Pescas e secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Como o primeiro-ministro Édouard Philippe, é d"Os Republicanos

› Gérald Darmanin, autarca de Tourcoing de 34 anos e estrela em ascensão da direita, é ministro da Ação e das Contas Públicas

Partido Socialista

› Gérard Collomb, autarca de Lyon há 16 anos (tem 69), assume a pasta do Interior. É também um dos três ministros de Estado. Foi crucial para a aliança de Macron com o líder do Movimento Democrático (MoDem), François Bayrou

› Jean-Yves Le Drian é o único a transitar do governo de Hollande, passando da Defesa para a Europa e Negócios Estrangeiros

Movimento Democrático (MoDem)

› François Bayrou, o líder do MoDem que abdicou de uma quarta candidatura presidencial a favor de Macron, fica na Justiça, e é também ministro de Estado. Já tinha sido ministro da Educação nos anos 1990

› Marielle de Sarnex, eurodeputada desde 1999 e braço direito de Bayrou há mais de 30 anos, é ministra dos Assuntos Europeus

Partido Radical de Esquerda

› Jacques Mézard, senador de Cantal e militane do Partido Radical de Esquerda (centro-esquerda), é o novo ministro da Agricultura e da Alimentação do governo do presidente Macron

› Annick Girardin, antiga secretária de Estado do Desenvolvimento e da Francofonia e depois ministra da Função Pública de Manuel Valls, assume a pasta dos Ultramares

En Marche!

› Sylvie Goulard (ex-MoDem), eurodeputada, assume a pasta das Forças Armadas (denominação não usada desde 1974)

› Richard Ferrand, um dos primeiros deputados socialistas a juntar-se ao En Marche! (é o atual secretário-geral) é o ministro da Coesão dos Territórios

› Christophe Castaner, outro deputado que deixou os socialistas, foi um dos porta-vozes do En Marche! na campanha e agora será porta-voz do governo, além de secretário de Estado das Relações com o Parlamento

› Mounir Mahjoubi, de origem marroquina, é o secretário de Estado para o Digital, tendo já sido responsável pela cibersegurança da campanha de Macron. Ex-militante socialista, aderiu ao En Marche! em janeiro

Sociedade civil

› Nicolas Hulot, ecologista e antigo apresentador dos documentários Ushuaia que já tinha recusado o convite de três ex-presidentes, aceitou o de Macron. Será ministro de Estado, responsável pela pasta da Transição Ecológica e Solidária. É um dos dez nomes da sociedade civil no Executivo

› Agnès Buzyn, médica, professora de Hematologia, ex-presidente do Instituto Nacional do Cancro e da Alta Autoridade da Saúde, é a escolha para ministra da Solidariedade e da Saúde

› Françoise Nyssen, responsável pela editora Actes Sud (criada em 1978 pelo pai), que edita entre outros o português João Tordo, assume a pasta da Cultura

› Muriel Penicaud, com um percurso no setor público mas também no privado, é a nova ministra do Trabalho. Era atualmente diretora-geral da Business France, responsável pela promoção das empresas francesas no exterior

› Jean-Michel Blanquer, ex-diretor-geral do Ensino e atual responsável da Essec (uma das grandes escolas de gestão francesas), é ministro da Educação Nacional

› Frédérique Vidal, presidenteda universidade de Nice-Sophia-Antipolis, é a primeira universitária à frente do Ensino Superior, Investigação e Inovação

› Laura Flessel, dupla campeã olímpica de esgrima (espada) e por seis vezes campeã do mundo, é a ministra do Desporto. Foi presidente do Comité de Luta contra a Discriminação no Desporto

› Elisabeth Borne deixa a direção da empresa de gestão dos transportes de Paris para assumir a pasta da Transição Ecológica responsável dos Transportes

› Marlène Schiappa, bloguer feminista e adjunta do autarca socialista de Mans, é a secretária de Estado para a Igualdade entre Mulheres e Homens

› Sophie Cluzel, que fundou várias associações de escolarização de crianças deficientes, é a secretária de Estado para as Pessoas com Deficiência