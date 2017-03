Pub

Incêndio destruiu a igreja do conhecido supremacista branco que tentou criar uma cidade onde apenas entrariam pessoas brancas

Um incêndio destruiu esta quarta-feira uma igreja comprada recentemente por um supremacista branco, no estado de Dakota do Norte, Estados Unidos. As chamas consumiram grande parte da propriedade e apenas restou a torre da igreja.

A Igreja Luterana de Sião pertencia a Craig Cobb, um homem conhecido por defender a supremacia branca e por tentar criar, em 2013, uma cidade só para pessoas brancas nos Estados Unidos. Segundo a CNN, Cobb é um dos supremacistas brancos mais conhecidos do país e comprou a igreja este ano.

Em 2013, Cobb tentou transformar a pequena cidade de Leith numa zona onde a superioridade das pessoas brancas seria promovida abertamente e onde não poderiam entrar pessoas de qualquer outra cor, segundo a CNN.

A comunidade de Leith e as autoridades norte-americanas impediram Cobb de cumprir o seu objetivo.

O xerife do condado de Barnes contou que quando os bombeiros chegaram ao local a igreja já tinha sido engolida pelas chamas. As causas do incêndio estão por determinar.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.