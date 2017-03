Pub

Uma avioneta com seis tripulantes despenhou-se hoje nas montanhas de Machipanda, a principal fronteira terrestre entre Moçambique e Zimbabué, e fez cinco mortos, disse à Lusa fonte policial.

A avioneta, com o registo C9-ADV, despenhou-se cerca das 09:00 na zona de Chiujo, no posto administrativo de Machipanda, distrito e província de Manica, no centro de país, numa cordilheira montanhosa, quando fazia a ligação entre a cidade da Beira (Moçambique) e a capital zimbabueana, Harare, disse Gelindo Vumbuca, comandante distrital da Polícia de Manica.

"Ainda estamos a fazer trabalho no terreno", precisou Gelindo Vumbuca, adiantando que estão em curso investigações para análise das causas da queda.

A aeronave, que descolou do aeroporto internacional da Beira cerca das 08:00, é operada por privados e transportava da Beira para Harare quadros da direção da empresa Cornelder Moçambique, que opera o porto da Beira.

O presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Aviação Civil, João de Abreu, confirmou a queda e prometeu declarações sobre o assunto para o final do dia.