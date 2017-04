Pub

O Instituto Angolano de Controlo do Cancro está sem realizar tratamentos de radio e quimioterapia, devido a uma avaria aos equipamentos, causada por uma quebra de energia elétrica, que Luanda vem registando há mais de um mês.

Segundo o diretor-geral do instituto, Miguel Fernando, é aguardada a chegada de técnicos sul-africanos, que deverão superar a avaria do referido aparelho.

Miguel Fernando referiu, em declarações hoje à rádio pública angolana, que se trata de um equipamento bastante sensível a variações de energia elétrica e no decorrer do ano são frequentes situações do género.

"Temos que mandar vir uma equipa de técnicos, que resolve (o problema) e essa equipa que resolve, até agora, vem da África do Sul. Às vezes tem havido problema com a variação de energia elétrica, que resulta nas avarias frequentes que temos tido", salientou.

O Instituto Angolano de Controlo do Cancro é uma unidade sanitária de referência no país, onde são realizados tratamentos, analises, consultas, diagnósticos, pesquisa e investigações sobre o cancro.

Os cancros da mama e do colo do útero são os tipos que lideram a lista de novos casos da doença em Angola.