Saná, Iémen 30 abr (Lusa) -- Quatro supostos elementos do grupo terrorista al-Qaida foram hoje mortos no centro do Iémen durante um ataque de um 'drone' dos Estados Unidos da América, informaram hoje fontes de forças de segurança.

Segundo as fontes, citadas pela agência de notícias espanhola EFE, o 'drone' (avião não tripulado) lançou três mísseis contra um veículo 'pick-up', na zona montanhosa situada entre as províncias de Mareb e al-Baida.

A identidade das quatro vítimas que viajavam na viatura está a ser investigada, segundo as fontes, acrescentando que os corpos ficaram "totalmente calcinados".

No sábado, outros três supostos membros da al-Qaida foram mortos num bombardeamento realizado por um 'drone' norte-americano na província de Shebua, no sul do Iémen.

Tanto a al-Qaida como o grupo terrorista Estado Islâmico têm aproveitado a deterioração da segurança para se expandirem para áreas do sul do Iémen.