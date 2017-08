Pub

As duas primeiras vítimas foram assassinadas dentro de uma viatura em andamento e as outras duas, que aparentemente testemunharam o crime, foram perseguidas e mortas a tiro

Homens armados mataram a tiro quatro pessoas numa aparente operação da máfia na região italiana de Puglia, segundo a agência de notícias italiana ANSA.

A polícia indicou que as duas primeiras vítimas foram assassinadas esta quarta-feira dentro de uma viatura em andamento, quando outra viatura com quatro ou cinco pessoas se colocou lado a lado e abriu fogo.

De acordo com investigadores citados pela ANSA, as outras duas vítimas eram irmãos que aparentemente testemunharam os dois homicídios e foram perseguidos pelos assassinos e mortos a tiro.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Um vídeo do local filmado pela ANSA mostra um Volkswagen Beetle preto na berma da estrada com o vidro traseiro estilhaçado por tiros e um cadáver estirado no chão ali perto.

O tiroteio ocorreu perto de uma estação ferroviária abandonada na cidade de San Marco, em Lamis, na província de Foggia.

Veja o referido vídeo da agência Ansa: