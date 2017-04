Pub

Helicóptero controlava as fronteiras no norte da Grécia

Quatro militares morreram hoje e um ficou ferido na queda de um helicóptero de controlo de fronteiras no norte da Grécia, informaram fontes militares gregas.

O acidente ocorreu hoje a norte da cidade de Elassona, 450 quilómetros a noroeste de Atenas.

Fontes militares dizem que o helicóptero estava num voo de controlo de fronteiras de rotina.

Um oficial do exército grego confirmou as mortes à Associated Press, mas pediu anonimato até que haja um anúncio oficial.

Uma vasta operação de busca foi lançada após as autoridades perderem o contacto com o helicóptero, que tinha descolado de Larissa (centro).