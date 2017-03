Pub

As manifestantes protestam contra a violência de que as mulheres se sentem vítimas na Ucrânia

Pelo menos quatro homens foram detidos esta quarta-feira em Kiev por atacar uma manifestação em que centenas de pessoas, na sua maioria mulheres, marchavam no centro da capital ucraniana para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

"Houve vários provocadores. Atiraram plantas e garrafas cheias com quefir [bebida de leite fermentado], mas felizmente localizámo-los em seguida", disse a porta-voz da polícia Oxana Blischik ao canal ucraniano de televisão 112 Ucrania.

De acordo com a mesma fonte, foram detidos quatro homens, todos estudantes em torno dos 20 anos, que pretendiam "manifestar o seu descontentamento com as teses das participantes na marcha".

As manifestantes foram convocadas por várias organizações feministas para se manifestarem contra a violência de que as mulheres se sentem vítimas na Ucrânia.

"Não à violência em qualquer das suas formas", escreveram no cartaz principal da manifestação. Um outro reclamava "Flores para os floristas, direitos para as mulheres".

A organização da manifestação denunciou ter sido alvo de ameaças na véspera do evento.