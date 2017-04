Pub

O ataque ordenado por Donald Trump tem implicações políticas, geoestratégicas e diplomáticas. Nos EUA foi elogiado por democratas e criticado por republicanos. Na ONU, evidenciou os bloqueios a ações coletivas e os desafios que coloca para o seu secretário-geral. No plano militar, tornou claro que Washington não esqueceu o mundo.

Tomahawk: os mísseis que ficaram famosos na Guerra do Golfo

Os 59 mísseis lançados dos destroyers USS Porter e USS Ross têm um custo unitário atual de 832 mil dólares (cerca de 784 mil euros) e foram utilizados pela primeira vez durante a operação Tempestade no Deserto, a guerra com o Iraque entre 17 de janeiro e 28 de fevereiro de 1991. A sua mais recente utilização verificou-se em outubro de 2016, quando foram atacadas, a partir de navios no mar Vermelho, posições das milícias houthi no Iémen. Têm sido também usados pelos EUA nas operações contra alvos de grupos islamitas na Síria e no Iraque no quadro das operações da coligação internacional que atua nestes dois países. Lançados de navios ou submarinos, os mísseis podem ser equipados com ogivas convencionais ou nucleares e ainda bombas de fragmentação e incendiárias. No ataque contra a base de Al-Sharyat foram usadas ogivas convencionais com o peso aproximado de 450 quilos. Tem um raio operacional de alcance médio entre os 1250 e os 2500 quilómetros e estão equipadas com um sofisticado sistema de navegação, voando a altitude relativamente baixa e numa trajetória aleatória, isto é, não voam em linha reta. Têm um peso total de 1600 quilos e voam a velocidade subsónica, menos de mil quilómetros/hora. Os Tomahawk (nome de um machado de guerra dos índios da América do Norte) constam também do arsenal britânico.

Rota: a base escolhida para o escudo antimíssil da NATO

A base de Rota, na província de Cádis, no Sul de Espanha, foi escolhida em 2011 para acolher a componente naval do escudo antimíssil da Aliança Atlântica, a ser operada pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito em outubro desse ano pelo então primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero na sede da NATO, em Bruxelas, na presença do então secretário-geral da Aliança, Anders Fogh Rasmussen, e do secretário da Defesa dos EUA Leon Panetta.

Rota funciona como base de quatro destroyers da classe Arleigh Burke equipados com a mais recente versão do sistema de defesa Aegis, especialmente concebido para neutralizar ataques de mísseis balísticos. Este era, aliás, o argumento original para a criação do escudo, destinando-se a proteger a Europa e os EUA de possíveis ataques de mísseis balísticos de "Estados párias". A componente terrestre - baterias de mísseis e estações de radar - está sediada na Polónia e na Roménia. O USS Porter e o USS Ross, usados no ataque contra a base síria, estão estacionados em Rota.

Situada a cerca de 370 quilómetros da fronteira portuguesa, a escolha de Rota deveu-se à sua localização estratégica no Mediterrâneo e às condições para a receção e manutenção de navios, algo impossível nas Lajes, base que ainda dotada de um pequeno porto militar, a sua natureza é essencialmente aeronáutica.

Congresso: decisão divide republicanos e democratas

Foi um Congresso dos Estados Unidos profundamente dividido que foi ontem informado da decisão de Donald Trump de atacar na Síria. A intenção de Trump em inscrever uma verba para a construção do muro na fronteira com o México ameaça criar novo conflito entre democratas e republicanos, após a derrota do presidente na revogação do Obamacare, em que acabou por ser derrotado por representantes do seu próprio partido, e a confirmação de Neil Gorsuch como juiz do Supremo Tribunal, sendo aqui que os senadores republicanos tiveram de alterar as regras de votação para conseguirem a confirmação daquele. A líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pediu uma reunião de emergência para discutir a autorização da força militar pelo presidente, mas considerou uma "resposta proporcional" a decisão de Trump, de que é feroz opositora. De facto, houve mais do que um democrata a elogiar a linha de ação do presidente ao mesmo tempo que republicanos a criticaram. Significativamente, os mesmos que votaram contra Trump sobre o Obamacare. Segundo uma resolução do Congresso aprovada em 1973, o presidente tem de obter autorização das duas Câmaras para desencadear uma ação militar, mas aquela lei foi revogada em 2014 por Barack Obama, quando não foi autorizado a realizar ataques contra o Estado Islâmico.

ONU: ataque é o primeiro desafio da era Guterres

"Estamos preparados para fazer mais. Esperamos que não seja necessário", declarou ontem a embaixadora dos EUA junto das Nações Unidas, Nikki Haley, falando numa reunião do Conselho de Segurança que, a sua insistência, foi aberta aos meios de comunicação, em vez de ser à porta fechada, como pretendia o país que pediu a reunião, a Bolívia. Ao contrário de 2003, quando George W. Bush invadiu o Iraque, Washington teve agora um apoio internacional vasto, à exceção do silêncio de raros países e das críticas da Rússia e do Irão, principais aliados do regime sírio do presidente Bashar al-Assad.

Para Haley, "qualquer país que defenda as atrocidades do regime sírio terá de o fazer em público e para o mundo ouvir". No dia anterior, Haley afirmara que os EUA "poderiam atuar por si próprios" em resposta ao ataque porque a "ONU, de forma constante, tem falhado no seu dever de agir de forma coletiva". Uma crítica direta à Rússia que acabara de bloquear um projeto de resolução condenando as ações de Assad. Na quarta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, falando em Bruxelas, dissera que "estão a acontecer crimes de guerra na Síria", mas ontem pediu "contenção" aos EUA. Exemplo do exercício de equilíbrio a que o cargo o obriga e que evidencia, por outro lado, a urgência de reforma da organização, como António Guterres advoga.