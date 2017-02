Em fevereiro do ano passado um incêndio que atingiu um hotel preparado para acolher refugiados, numa localidade no leste da Alemanha, foi festejados por alguns habitantes

No ano passado 43 crianças ficaram feridas em ataques contra refugiados ou abrigos de requerentes de asilo

As forças de segurança alemãs registaram 3533 ataques contra refugiados e abrigos de requerentes de asilo em 2016, uma média de quase 10 por dia, divulgou este domingo o Ministério do Interior da Alemanha.

No total, em resultados destes ataques, 560 pessoas ficaram feridas, 43 destas crianças

Paralelamente a estes números, divulgados em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar da esquerda, o ministério também informou que houve 217 ataques a organizações não-governamentais que ajudam os refugiados e a voluntários.

Dos 3 533 ataques refugiados, 2 545 tiveram como alvos pessoas, enquanto 988 ataques foram realizados em abrigos (número inferior ao registado no anos anterior, 1.031 ataques).

De acordo com o relatório anual do Ministério do Interior, em 2016, a Alemanha recebeu 280.000 requerentes de asilo, o que representa uma diminuição de 68% em relação ao ano anterior, quando 890.000 pessoas pediram refúgio no país.

Em janeiro passado, entraram no país cerca de 14.500 requerentes de asilo.