Flutuaram simultaneamente durante 30 segundos no Lago Epecuen

Quase 2.000 pessoas deram esta segunda-feira as mãos num lago de água salgada na Argentina, estabelecendo um novo recorde mundial do Guinness do maior número de pessoas a flutuar ligadas umas às outras.

Peritos do Guinness Book of Records atestaram que 1.941 pessoas flutuaram em fila simultaneamente durante 30 segundos no Lago Epecuen, a sudeste de Buenos Aires, um feito captado num vídeo divulgado pelas autoridades locais.

O anterior recorde tinha sido estabelecido em 2014 no Lago Sun Moon, em Taiwan, quando 650 pessoas se uniram umas às outras usando boias para flutuar.

No Lago Epecuen, os participantes bateram o recorde de flutuação sem a ajuda de qualquer equipamento, já que o elevado teor de sal o tornava desnecessário, indicaram os organizadores.

