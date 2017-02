Pub

Enquanto decorrerem os trabalhos para tentar reforçar a conduta de descarga da barragem ninguém regressa a casa

As milhares de pessoas que tiveram de deixar as suas casa de urgência no domingo depois de detetado um buraco no cimento de uma conduta secundária de descarga da barragem de Oroville, na Califórnia, a maior dos Estados Unidos, vão continuar em abrigos enquanto os engenheiros trabalham para tentar resolver o problema.

Numa conferência de imprensa na segunda-feira à noite, as autoridades garantiram estar a fazer tudo para reparar a barragem e permitir o regresso dos moradores, mas que os trabalhos são difíceis. Apesar disso, disseram ter conseguido evitar o pior e conter a água, que em caso de rutura poderia atingir as povoações situadas abaixo da barragem como uma onda de nove metros.

O Lago Oroville é um dos maiores lagos artificiais da Califórnia e no sábado estava com níveis de água tão altos que a conduta de descarga de emergência foi usada pela primeira vez desde que foi construída, há quase 50 anos.

A evacuação das localidades no domingo foi ordenada após os engenheiros terem detetado um buraco no cimento de uma conduta secundária de descarga. Os engenheiros informaram as autoridades de que a segunda conduta da barragem (que tem 234 metros de altura) poderia falhar no espaço de uma hora.

O buraco encontrado no cimento tem 60 metros de extensão, nove de profundidade e continua a aumentar.

As autoridades vão continuar a libertar água pela conduta de descarga principal para tentar reduzir o nível de água na barragem em 50 pés (15 metros), já a contar com a previsão de novas tempestades na região a partir de quarta-feira.

A evacuação repentina das localidades lançou o pânico entre os residentes, que carregaram os carros com alguns pertences, mas depois ficaram horas em imensos engarrafamentos para abandonar o local.

Cerca de 188 mil residentes dos condados de Yuba, Sutter e Butte receberam ordem para sair do local.

