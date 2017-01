Pub

Americanos compararam fotografias de tomada de posse de Trump e de Obama para ver qual tinha mais pessoas

A administração de Donald Trump insiste que a tomada de posse do republicano como presidente dos Estados Unidos "teve a maior audiência de sempre, ponto final" - conforme o que porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse esta semana.

No entanto, fotografias tiradas a 20 de janeiro, data da cerimónia, e comparadas a imagens da primeira tomada de posse de Obama, em 2009, mostram que, na verdade, foram mais pessoas a Washington ver o democrata há oito anos.

Para perceber como os apoiantes de Trump interpretam os "factos alternativos" apresentados por Sean Spicer - como defendeu a conselheira do presidente Kellyanne Conway - o jornal Washington Post e o centro de estudos de opinião YouGov questionou os norte-americanos nas ruas.

Foram interrogados 1388 americanos, no domingo e segunda-feira, que foram divididos em dois grupos. Ao primeiro grupo, mostraram as fotografias das duas tomadas de posse - a de Obama, em 2009, e a de Trump, em 2017, - e perguntaram qual delas mostrava a cerimónia de Donald Trump.

Ao segundo grupo, mostraram as mesmas fotografias e perguntaram apenas qual das tomadas de posse tinha mais pessoas.

A fotografia da tomada de posse de Donald Trump estava do lado esquerdo e a fotografia da tomada de posse de Obama em 2009 estava do lado direito.

O objetivo era perceber se os apoiantes de Trump estavam dispostos a mentir de forma consciente diante das provas para apoiar as declarações do governo republicano.

A conclusão foi que, perante as duas perguntas, foram os apoiantes de Trump que mais deram as respostas erradas.

Um em cada sete republicanos deu a resposta errada Facebook

Do grupo da primeira pergunta - Qual das tomadas de posse é a do Trump? -, 41% dos apoiantes do republicano disseram que a fotografia da cerimónia do presidente dos Estados Unidos era a da direita, ou seja a de Obama, e que tinha mais pessoas. 8% dos apoiantes de Clinton também erraram, assim como 21% de americanos que não apoiavam nenhum dos dois candidatos à Casa Branca.

Esta resposta já era esperada pelos jornalistas do Washington Post, que acreditavam que os seguidores de Trump iriam dar a resposta que vai ao encontro das palavras do republicano - mesmo que esta não fosse verdade.

Gráfico mostra a percentagem de americanos que deu a resposta errada a cada pergunta conforme o candidato que apoia | Washington Post Facebook

Além disso, era natural que as pessoas que não viram qualquer imagem da tomada de posse acreditassem no que a administração do presidente tem dito.

Dos que receberam a segunda pergunta - Qual das tomadas de posse tem mais pessoas? - 15% dos republicanos disseram que a imagem da esquerda, a da posse de Trump, tinha mais pessoas que a da direita. Apenas 2% dos apoiantes de Clinton e 3% dos que não apoiam ninguém cometeram o mesmo erro.

Os jornalistas acreditam que os republicanos que disseram que a fotografia da esquerda tinha mais gente sabiam que a imagem era da tomada de posse de Trump.

No fim de contas, um em cada sete republicanos deu a resposta errada.

Entretanto, têm surgido outros dados que provam que havia mais gente na tomada de posse de Obama. O Metro de Washington revelou que cerca de 570 mil pessoas andaram neste transporte no dia 20 de janeiro deste ano, enquanto em 2009 o número de passageiros chegou a um milhão e 100 mil e em 2013 a 782 mil.

As estimativas do jornal The New York Times dizem ainda que Obama atraiu 1,8 milhões de pessoas e Trump não chegou a um terço desse valor.

A consultora Nielsen, empresa de estudos de mercado, afirmou ainda que a cerimónia de Trump foi vista por quase 31 milhões de pessoas pela televisão, mas ficou atrás dos 37,8 milhões de pessoas que viram pela televisão a primeira investidura de Barack Obama, em 2009.

O historiador político Allan Lichtman e comentador da CNN comparou a ideia dos "factos alternativos", ou seja, falsidades apresentadas como certas intencionalmente, à apresentada no livro 1984. "Isto traz-nos ao duplopensar de 1984 onde guerra é paz, onde fome é fartura. É o que está a acontecer aqui", disse Lichtman.

Esta quarta-feira, a obra 1984, de George Orwell chegou ao primeiro lugar no top de livros mais vendidos da Amazon.

