Pub

O Qatar anunciou hoje a compra de sete navios de guerra à Itália por 5 mil milhões de euros, em plena crise diplomática com os seus vizinhos do Golfo Pérsico.

O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohamed bin Abderrahman al-Zani e o seu homólogo italiano, Angelino Alfano, numa conferência de imprensa conjunta em Doha.

Durante a entrevista conjunta, Al-Zani reiterou a disposição por uma solução diplomática para a crise na zona com os seus vizinhos, elogiou a mediação do Kuwait e dos Estados Unidos.

Entretanto, criticou os quatro países que aplicaram um bloqueio económico a Doha: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Al-Zani afirmou que a reunião entre os quatro ministros dos Negócios Estrangeiros destes países no passado fim de semana, em Manama, no Bahrein, "revelou as suas contradições" e "mostrou que não têm boas intenções".

Em Manama, o quarteto manteve as suas exigências para normalizar as relações com Doha, em especial, pedem que o Qatar deve deixar de apoiar e financiar o terrorismo e não intervir nos assuntos internos dos países árabes.

Os quatro países romperam as relações com o Qatar no passado dia 05 de junho e, além disso, aplicaram uma série de sanções económicas, fechando as suas fronteiras terrestres e marítimas, assim como o seu espaço aéreo.

Na segunda-feira, o Qatar solicitou à Organização Mundial do Comércio a abertura de um processo de consultas no marco da disputa comercial com a Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos pelo bloqueio comercial que estes três países submeteram o país.