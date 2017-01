Pub

A Coreia do Norte assegurou hoje que pode realizar um teste míssil balístico intercontinental (ICBM) "a qualquer momento e em qualquer lugar", e acusou os Estados Unidos de representarem "uma ameaça nuclear cada vez mais perversa".

"O ICBM será lançado a qualquer momento e a partir de qualquer localização determinada sob a liderança do líder" Kim Jong-un, afirmou no domingo um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, citado pela agência estatal de notícias KCNA.

A mesma fonte, que não é identificada, indicou que "o desenvolvimento do míssil balístico intercontinental" faz parte de uma resposta perante a "ameaça nuclear cada vez mais perversa" dos Estados Unidos.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse, na sua mensagem de Ano Novo a 01 de janeiro, que os mísseis experimentais de alcance intercontinental norte-coreanos estavam na "fase final" de desenvolvimento.

A última vez que a Coreia do Norte efetuou um teste de um projétil com estas características foi a 07 de fevereiro de 2016, o que, juntamente com um teste nuclear realizado um mês antes, fez com que a ONU impusesse severas sanções a Pyongyang.

Vários especialistas consideram muito provável que o regime de Kim realize novos testes de armamento no início do ano, para potenciar o desenvolvimento do seu programa de mísseis e armas nucleares.