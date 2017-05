Pub

Kim Sang-Duk foi detido por "ter cometido atos criminosos e hostis" contra a Coreia do Norte refere a notícia que confirma a sua detenção.

As autoridades norte-coreanas confirmaram hoje a prisão de um professor norte-americano detido em abril, numa altura em que se intensificam as tensões entre Washington e Pyongyang por causa do programa nuclear da Coreia do Norte.

A prisão do professor norte-americano foi anunciada através de uma notícia publicada hoje num jornal oficial de Pyongyang.

Kim Sang-Duk, que também utiliza o nome Tony Kim, foi preso no dia 22 de abril no aeroporto de Pyongyang por "ter cometido atos criminosos e hostis que visam prejudicar a República Popular Democrática da Coreia", refere a notícia que cita a agência oficial KCNA.