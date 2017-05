Pub

Mais de dez mil militares participaram ontem na parada em Moscovo que assinala o dia em que se assinala o fim da II Guerra Mundial na Europa, conhecido na Rússia como o Dia da Vitória. A ocasião serviu para a exibição dos primeiros sistemas de mísseis terra-ar de curto alcance Tor e Pantsir adaptados a ambiente de guerra no Ártico, que abriram o desfile, e os novos tanques T-14 Armata, presentes pela primeira vez na parada de 2015.

Naquela que é a maior e mais solene comemoração militar na Rússia, o presidente Vladimir Putin proferiu uma intervenção em que responsabilizou "a desunião entre as principais potências mundiais" pelas origens da II Guerra Mundial; ao mesmo tempo, reivindicou para a União Soviética a parte de leão na derrota da Alemanha nazi, garantindo que "nunca houve, não há nem nunca haverá um poder que possa dominar o nosso povo". Para o dirigente russo, os desafios em matéria de segurança que se colocam hoje exigem o fortalecimento do poder militar do seu país. E garantiu que as "forças armadas russas estão em condições de repelir qualquer agressão". Na intervenção, não houve praticamente espaço para referir a contribuição dos EUA e das nações europeias na derrota de Hitler. O discurso de Putin reflete o clima de tensão e desconfiança que domina as relações entre a Rússia e o Ocidente, devido à anexação da Crimeia e às intervenções no Leste da Ucrânia e na guerra civil na Síria. Assim, também era manifesta o total de governantes estrangeiros que, no passado, era comum marcarem presença na data. Significativo, no plano interno, a presença em plano recuado do primeiro-ministro Dmitri Medvedev e que, segundo as agências, praticamente não foi mostrado na cobertura televisiva da cerimónia. Medvedev e alguns dos seus próximos têm sido associados a recentes casos de corrupção. E pouco mais de um ano das presidenciais de 2018, em que se espera a recandidatura e vitória de Putin, o futuro político de Medvedev e a sua colaboração com o presidente podem estar comprometidos. Ele foi presidente entre 2008 e 2012, quando a Constituição proibia terceiro mandato consecutivo a Putin, que assumiu, então, as funções de primeiro-ministro.

As cerimónias de ontem em Moscovo ficaram ainda marcadas pela presença, discreta, do último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, de 86 anos, e pelo desfile do Regimento Imortal, familiares de militares que combateram ou morreram entre 1941--1945. Entres estes, esteve Vladimir Putin exibindo uma fotografia de seu pai, que combateu e foi ferido em Leninegrado.

Devido às condições meteorológicas, foi cancelada a exibição aérea que, normalmente, encerra a parada.