A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente russo, Vladimir Putin, encontram-se hoje na cidade de Sochi, na costa do Mar Negro, para preparar a próxima cimeira do G20, marcada para julho em Hamburgo

Em cima da mesa, na conversa entre os dois, estarão também outras questões que marcam a atualidade internacional, nomeadamente a guerra na Síria e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que se arrasta desde 2014. Esta é a primeira deslocação à Rússia da líder germânica nos últimos dois anos, desde que esteve presente nas cerimónias que marcaram os 70 anos do fim da Segunda Guerra, conflito no qual os dois países combateram em lados diferentes

Merkel, a cientista de Leste que fala russo e lidera a Alemanha há 12 anos

"Berlim é o testículo do Ocidente. Quando quero que o Ocidente grite, aperto Berlim". A frase é do então líder soviético, Nikita Kruschev. Foi dita em 1963. Angela Merkel tinha apenas nove anos e vivia em Templin, na Alemanha de Leste, 90 quilómetros a norte de Berlim. O muro a dividir a cidade tinha sido levantado dois anos antes e a União Soviética era a potência que controlava o regime da alemanha comunista.

A futura chanceler do país reunificado aprendeu russo na escola e chegou a receber prémios pela fluência com que falava. Dois anos mais velho do que ela, Vladimir Putin aprendeu a falar alemão no liceu em São Petersburgo e domina o idioma com destreza. Qualquer barreira de comunicação que exista entre os dois não será por falta de entendimento das palavras e da gramática. As línguas e também a ideologia que dominava as sociedades em que cresceram são duas realidades que aproximam a chanceler e o líder russo.

Quando o muro caiu, em novembro de 1989, Merkel era uma cientista doutorada em Química Quântica que trabalhava em Berlim de Leste. Nessa noite, porém, a investigadora não se juntou à multidão que celebrava nas ruas. Preferiu beber uma cerveja com uma amiga e não faltar à sua sauna semanal.

A jovem Angela começou a envolver-se progressivamente na política e acabou por juntar-se às fileiras dos conservadores da CDU. Em 1990 foi eleita deputada e em 1991 já fazia parte do governo, como ministra das Mulheres e da Juventude no executivo liderado por Helmut Kohl. Era a menina bonita do chanceler. A protegida do líder. Estavam dados os primeiros passos para que a filha de um pastor Luterano - nascida em Hamburgo mas criada na Alemanha de Leste - ascendesse um dia a chefe do governo germânico. Aconteceu em setembro de 2005, ao derrotar nas eleições o chanceler social-democrata Gerhard Schröder. Já lá vão quase 12 anos. Nos dias que correm, em 2017, é a mais antiga líder de um país da União Europeia e a única totalista nas reuniões do G20, que começaram em novembro de 2008. No próximo mês de setembro o seu nome voltará a constar nos boletins de voto para tentar um quarto mandato..

Em 2015 a revista Forbes nomeou-a a segunda pessoa mais poderosa do mundo, apenas atrás de um homem chamado Vladimir Putin. Um e outro tinham entrado em rota de colisão um ano antes, quando a Rússia anexou a Crimeia. Merkel viu-se obrigada a juntar os países da UE numa política de isolamento de Putin, através das sanções económicas.

Quem se viu apanhado entre os dois foi Schröder. O antigo chanceler (1998-2005) defendeu as ações do Kremlin. Amigo pessoal de Putin, descreveu o presidente russo como um "democrata sem falhas". A impressa relatou a "fúria" e o "embaraço" de Merkel.

A crise financeira que se abateu sobre a Europa em 2008 e a política de austeridade que a Alemanha passou a defender valeram a Merkel o ódio das esquerdas europeias. Mas a vilã impiedosa passou a heroína quando em 2015, no pico da crise migratória motivada pela guerra na Síria, decidiu abrir as fronteiras alemãs e deixar entrar um milhão derefugiados. O conflito sírio não voltou a sair da agenda e hoje voltará a colocar-se entre Putin e Merkel na reunião em Sochi. Aos dois líderes, pouco mais os une além dos idiomas que falam e do peso ideológico do regime onde cresceram. E nada os separa mais do que a Ucrânia e do que aquilo que cada um pensa sobre Bashar al-Assad, que continua no poder.

Putin, o ex-KGB que aprendeu alemão e comanda a Rússia desde 2000

Poucas semanas depois dos ataques do 11 de Setembro de 2001, Vladimir Putin, que ainda não tinha 50 anos, tornou-se no primeiro líder russo a discursar no parlamento germânico. "Falou em alemão, com uma fluência que espantou os deputados e com uma mensagem pró-Ocidente que os descansou. A Guerra Fria parecia terminada", relembra o The New York Times, num artigo publicado em março deste ano.

Por essa altura, Gerhard Schröder - dos sociais-democratas do SPD - era o chanceler. Na bancada da oposição sentava-se Angela Merkel, que ascendera à liderança da CDU um ano antes. Também ela, assim conta o diário norte-americano, se levantou para aplaudir Putin, mas, ao mesmo tempo, segredou algo ao ouvido de outro deputado. "Graças à Stasi", murmurou a futura chanceler, recordando a antiga polícia secreta da Alemanha comunista, com quem o presidente russo colaborara nos tempos em que era um agente do KGB na cidade de Dresden. Para Merkel, que crescera na Alemanha de Leste, não era uma surpresa a destreza de Putin no idioma germânico.

Desde 2005, ano em que Merkel chega a chanceler, que os dois estão obrigados a coabitar enquanto líderes de duas das principais potências. Serão poucos os traços de personalidade que partilham um com o outro. De certa forma, o carisma de Merkel nasce da falta dele. "É conhecida por fazer discursos que se tornam notáveis por terem muito pouco que seja digno de nota", escreve a BBC. Enquanto ela, de certa forma vítima do método científico que se habituou a usar, pondera todas as decisões ao detalhe, Putin passa a imagem de macho man, muitas vezes fotografado em tronco nu. Apesar destas diferenças que os separam, os dois só começaram verdadeiramente a afastar-se em 2014, depois da anexação que a Rússia fez da Crimeia. Em fevereiro, durante uma visita à Polónia, Merkel reafirmou que as sanções a Moscovo não podem ainda ser levantadas porque "a situação no terreno continua inaceitável". Tentar salvar os Acordos de Minsk - assinados entre a Rússia, a Ucrânia, a Alemanha e a França - será um dos objetivos que a chanceler leva consigo na bagagem para as reuniões em Sochi.

Vladimir Putin nasceu em outubro de 1952, em São Petersburgo, cidade que então aparecia nos mapas como Leninegrado. Cresceu no seio de uma família modesta - o pai era segurança e a mãe trabalhava numa fábrica -, foi praticante de judo e acabou por licenciar-se em Direito, em 1975. Foi nesse mesmo ano que aderiu ao KGB, a secreta soviética. Entre 1985 e 1990, durante os últimos anos de vida do regime comunista, serviu a organização em Dresden, na Alemanha de Leste, a 200 quilómetros de Berlim, onde Merkel, a Leste do muro, trabalhava como cientista.

O colapso da União Soviética, que Vladimir Putin chegou a descrever como "a maior catástrofe política do século", e os desenvolvimentos políticos na Rússia acabaram por abrir-lhe o caminho para o poder. Chegou à presidência em 2000, na sequência da demissão de Boris Ieltsin - que um ano antes o nomeara primeiro-ministro. Ocupou o cargo de presidente até 2008, entre 2008 e 2012 regressou às funções de chefe de governo e desde 2012 que voltou a ser presidente, depois de ter ganho as eleições com 63,6%. As novas presidenciais estão agendadas para março do próximo ano.