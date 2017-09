Pub

Governo diz acreditar que Mossos d"Esquadra cumprirão lei. Barcelona ainda não disponibilizou locais de voto

No seu primeiro ato de campanha para o referendo independentista desde que o Constitucional declarou esta consulta ilegal, o presidente da Generalitat garantiu que os catalães poderão ir às urnas no dia 1 de outubro. "Alguns arriscarão muito, iremos até ao fim e o governo da Catalunha não falhará", afirmou Carles Puigdemont.

O líder da Generalitat viu ontem confirmada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha a queixa apresentada pelo Ministério Público contra si e os membros do seu governo por desobediência, prevaricação e desfalque, considerando que utilizaram ilegalmente fundos públicos. Foi também aprovada a queixa contra a mesa do Parlamento da Catalunha, pelos mesmos delitos.

No âmbito deste processo, o Ministério Público da Catalunha pediu ao tribunal que exija o pagamento de uma fiança, ou até mesmo o arresto de bens, dos membros do governo da Catalunha para "garantir as suas responsabilidades pecuniárias" pela organização do referendo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os procuradores requereram ainda a suspensão de todos os sites ligados ao referendo e o envio de um ofício a todos os meios de comunicação social, públicos ou privados, com sede na Catalunha, a avisá-los de que não devem divulgar publicidade institucional ou propaganda sobre a consulta.

A partir de Madrid, o governo de Mariano Rajoy afirmou ontem estar preocupado com "a violência" que poderá ocorrer na Catalunha com o referendo independentista, apelando à "convivência e concórdia", mas lembrando que o executivo "atuará com os instrumentos da democracia" caso seja necessário. Entre estes instrumentos está a aplicação do artigo 155 da Constituição, que, na prática, anula parcialmente ou na totalidade a autonomia da Catalunha.

O governo deixou também claro a todos os que estiverem envolvidos na realização do referendo que estarão a cometer uma ilegalidade, recado dirigido à Generalitat e aos 947 autarcas da Catalunha. O porta-voz do executivo de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, ressalvou ainda estar convencido de que os Mossos d"Esquadra "cumprirão com as suas obrigações para que se preserve a lei".

Apesar deste aviso, ontem 697 autarquias já tinham anunciado a sua disponibilidade para colaborar na consulta, nomeadamente com locais de voto. A grande surpresa de ontem foi a presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, que, antes de dar a sua resposta final, pediu garantias ao governo da Catalunha de que os funcionários municipais, e a própria autarquia, não serão penalizados, tendo em conta que o Constitucional considerou o referendo ilegal.

Reação que levou ontem centenas de pessoas a manifestarem-se em Barcelona, exigindo a Colau que ceda locais de voto. Na sua ação de campanha, e sem referir nomes, Puigdemont mandou um recado à autarca: "A diferença não é ideológica, de dimensão do partido político, é de ética democrática. Existem dois tipos de políticos, os que dizem que deixarão votar e os que dizem que não."