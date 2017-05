Pub

João Santana disse em delação premiada na Lava-Jato que a última palavra sobre pagamentos não declarados era do ex-presidente.

João Santana, responsável pela segunda campanha presidencial de Lula da Silva e pelas duas de Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), disse em depoimento na Operação Lava-Jato que os dois ex-chefes de Estado tinham conhecimento dos pagamentos não declarados que lhe foram feitos. Em delação premiada, instrumento jurídico que permite aos réus diminuir a pena em troca de colaboração relevante para as investigações, o "marqueteiro" sublinhou que tudo tinha "a palavra final do chefe", ou seja Lula, e que Dilma o avisou da sua iminente prisão um dia antes da operação da polícia.

Os depoimentos de Santana e da sua mulher e sócia, Mônica Moura, vieram a público na madrugada de ontem em Portugal, depois de Edson Fachin, o juiz que se ocupa da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, ter retirado o sigilo dos autos. "Lula e Dilma sabiam que as dívidas que possuíam com João Santana seriam saldadas com recursos de caixa dois [saco azul] da Odebrecht [a construtora civil que corrompia os partidos em troca de favores na obtenção de negócios]", lê-se no resumo do depoimento.

Os delatores disseram também que Antonio Palocci, ministro das Finanças de Lula e da Casa Civil de Dilma, hoje detido em Curitiba, lhes perguntou se tinham contas no estrangeiro e que, nesse caso, receberiam por lá o pagamento da campanha do antigo presidente em 2006 "para segurança de todos".

O procedimento repetiu-se, de acordo com Santana e Moura, noutras cinco campanhas de políticos do PT. Mônica Moura relatou ainda que José Dirceu, recém-libertado na Operação Lava-Jato, e o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, intermediaram os pagamentos não declarados da campanha de reeleição de Hugo Chávez, em 2012, ao "marqueteiro". Uma campanha de José Eduardo dos Santos em Angola e outra no Panamá e em El Salvador foram também nomeadas.

Segundo os delatores, Dilma e os dois sócios passaram a falar por um e-mail criado para o efeito enquanto decorria a Lava-Jato. Desse modo, foram informados por ela, com um dia de antecedência, de que seriam presos no dia seguinte - como acabaram por ser.

Sobre pagamentos de dinheiro em espécie, Moura contou ter recebido cinco milhões de reais em caixas de sapatos e roupas numa loja de chá no Shopping Iguatemi, em São Paulo. E que Santana foi convidado a ir a uma sauna com Delcídio do Amaral, senador do PT que também passou pela prisão no âmbito da Lava-Jato, para discutir reservadamente os valores não declarados de uma campanha sua ao Senado.

De acordo com a defesa de Dilma, o delator deu "falso testemunho". Os advogados de Lula sublinham que "declarações prestadas em delação nada provam".

Santana, cuja influência nos governos do PT ia além das campanhas, revelando-se na gestão diária do Palácio do Planalto, foi preso com a mulher e sócia em janeiro de 2016, na 23.ª fase da Lava-Jato. O juiz Sergio Moro condenou-os em fevereiro a 8 anos e 4 meses de prisão mas, dado o acordo de delação premiada, cumprirão 1 ano e 6 meses em regime domiciliar, além de pagarem multa de 80 milhões de reais.

