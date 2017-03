Pub

Texto é assinado pelo presidente do partido, Pedro Passos Coelho

O PSD entregou esta quarta-feira na Assembleia da República um voto de condenação pelas "declarações inaceitáveis" de Jeroen Dijsselbloem, no qual defende o seu afastamento do cargo de presidente do Eurogrupo.

"A Assembleia da República repudia as declarações proferidas pelo atual presidente do Eurogrupo e considera-as incompatíveis com a permanência de Jeroen Dijsselbloem no cargo que ocupa no seio do Eurogrupo", lê-se no texto assinado pelo presidente do partido, Pedro Passos Coelho, e pelo líder da bancada do PSD, Luís Montenegro, entre outros deputados.

Também PS, BE e CDS-PP têm textos sobre a mesma matéria, que serão votados na sexta-feira.

Nos considerandos do voto, os sociais-democratas classificam as declarações do ministro das Finanças holandês como "insultuosas e inaceitáveis para Portugal".

"Ninguém que exerça cargos desta importância nas estruturas europeias, seja qual for a sua proveniência partidária, pode fazer declarações deste tipo sem se sujeitar a uma condenação política veemente", refere o texto.

No debate quinzenal com o primeiro-ministro, que decorreu hoje à tarde, o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, já tinha repudiado as declarações do presidente do Eurogrupo e defendido o seu afastamento, numa posição consonante com a do Governo português.

O líder da bancada do PSD criticou as declarações quer na forma, dizendo que "graçolas de mau gosto não se coadunam com a dignidade de cargos e instituições", quer no conteúdo.

"Não aceitamos que se desmereça o esforço e sacrifícios dos portugueses que, com muito esforço, contribuíram para a recuperação do país", defendeu.

"Quem não respeita isto só tem um caminho e o caminho é ir embora", disse.

O Governo português, por intermédio do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na terça-feira, e do primeiro-ministro, António Costa, hoje, já pediram o afastamento de Dijsselbloem da presidência do fórum de ministros das Finanças da zona euro, posição subscrita, também hoje em Bruxelas, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"A Europa só será credível com um projeto comum no dia em que o senhor Djisselblom deixe de ser presidente do Eurogrupo e haja um pedido de desculpas claro, relativamente a todos os países e povos que foram profundamente ofendidos por estas declarações", disse António Costa.

Numa entrevista publicada na segunda-feira no jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dijsselbloem afirmou: "Durante a crise do euro, os países do norte mostraram solidariedade com os países afetados pela crise. Como social-democrata, atribuo uma importância extraordinária à solidariedade. Mas também deve haver obrigações: não se pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda".