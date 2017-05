Pub

Socialistas saúdam "compromisso da França" com a UE, o euro e o "projeto comum de paz, segurança, crescimento e emprego".

O PS disse este domingo que a eleição de Emmanuel Macron representa "uma vitória da democracia e da tolerância contra o populismo, o nacionalismo e a xenofobia".

"Este resultado eleitoral demonstra o apoio dos eleitores franceses ao projeto europeu e a renovação do compromisso da França com a UE, com o euro e com nosso projeto comum de paz, segurança, crescimento e emprego", sublinharam os socialistas.

Em comunicado, o PS frisou que "este resultado eleitoral é uma afirmação dos valores da liberdade, da democracia e de uma sociedade tolerante e inclusiva, fundamentais para o desenvolvimento da França e da UE, que tem de ser aprofundada através de políticas que promovam a convergência e reduzam as desigualdades entre todos os cidadãos europeus".