Pub

Dono da casa alugada expulsou a mulher e depois impediu-a de se banhar durante o resto da estadia

O proprietário de uma piscina, em França, expulsou uma mulher que alugara a casa apenas porque ela vestia burquíni. E exige que ela pague a desinfeção. O caso é denunciado pelo Coletivo contra a Islamofobia em França.

Segundo este organismo, a mulher, o marido e os três filhos tiraram uma semana de férias, tendo alugado uma casa em La Ciotat, junto a Marselha, no sul de França, em julho No primeiro dia, tudo correu bem. "A mãe pode nadar com os filhos", lê-se. No entanto, no dia seguinte, quando estava na piscina na companhia de uma amiga, o proprietário apareceu e mandou toda a gente sair da água.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo conta ao coletivo contra a Islamofobia, o proprietário teria recebido um telefonema do condomínio a queixar-se do facto de estar uma mulher com burquíni na piscina e de esta se ter recusado a sair. "Fiquei sem palavras, porque ninguém medisse nada", conta.

Além de humilhada, denuncia a associação, esta mulher foi proibida de usar a piscina durante o resto da estadia. Além disso, o proprietário exigiu-lhe o pagamento do valor que alega ter gasto para esvaziar e limpar a piscina, além dos custos por esta ter ficado fora de serviço durante dois dias. Não lhe apresentou qualquer fatura, mas ficou com o valor que o casal dera de caução pelo aluguer da casa.

A mulher alega que a piscina não foi esvaziada e que esteve sempre funcional.

O uso do burquíni - um fato de banho que cobre o corpo até aos pés e tem uma peça para cobrir o cabelo, normalmente usado pelas mulheres muçulmanas - tem causado alguma controvérsia em França, sobretudo no verão passado, quando esta peça de vestuário foi proibida em alguns locais turísticos, como as praias francesas de Cannes e de Nice.

Há uns dias foi noticiado um caso no Algarve: duas turistas britânicas disseram ter sido expulsas e humilhadas na piscina de um hotel de Albufeira.