o Governo presidido por Mariano Rajoy não tem ainda uma maioria absoluta dos deputados, estando a negociar, com partidos regionais, o apoio de sete deputados que lhe faltam

O Governo espanhol aprovou hoje, em Madrid, o projeto de Orçamento do Estado para 2017 que prevê uma redução do IVA sobre os espetáculos ao vivo, e espera agora ter os apoios necessários para aprovar o documento no parlamento.

O ministro da Fazenda e Função Pública, Cristóbal Montoro, destacou que a despesa prevista para os ministérios será de 54.860 milhões de euros, uma diminuição em 187 milhões de euros em relação a 2016, o que vai permitir avançar na "correção do défice público" num contexto de aumento das receitas.

O executivo prevê um aumento de 7,9% das receitas, para 200.963 milhões de euros, explicado pela continuação do crescimento da economia.

O responsável governamental também sublinhou que as contas irão melhorar o financiamento das comunidades autónomas e dos programas de luta contra a fraude.

Entretanto, o executivo do Partido Popular (direita) fechou na quinta-feira um acordo para ter o apoio dos 32 deputados do Cidadãos (centro) na aprovação do Orçamento para 2017 em troca de prescindir, por enquanto, da criação de novos impostos "verdes" e sobre as bebidas açucaradas.

Na quinta-feira, o líder do Cidadãos, Albert Rivera, já tinha avançado a medida mais emblemática do documento: a descida do IVA de 21% para 10% dos espetáculos ao vivo, como concertos, teatro, dança ou touradas.

No âmbito da luta contra a crise económica e o aumento do défice público, o Governo espanhol subiu em 2012 a taxa de IVA dos espetáculos ao vivo, cinema, teatro e obras de arte de 8% para 21%, enquanto a taxa para os livros impressos se manteve em 4%.

A medida teve na altura a oposição de todos os partidos políticos, menos do Partido Popular (direita) que tinha uma maioria absoluta no parlamento.