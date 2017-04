Pub

Informação veio do governo da Coreia do Sul

A Coreia do Norte lançou esta terça-feira um projétil para o Mar do Japão, de acordo com informações reveladas pela CNN, que cita fontes do governo da Coreia do Sul.

Numa altura em que os EUA admitem utilizar todos os meios para terminar com o programa nuclear da Coreia do Norte, de acordo com os sul-coreanos o lançamento deste projétil é "uma afronta aos Estados Unidos e a Donald Trump", segundo revela a estação televisiva, citando uma fonte do governo sul-coreano.

O governo norte-americano, no entanto, ainda não comentou este novo teste dos norte-coreanos, algo que deverá acontecer durante esta quarta-feira.