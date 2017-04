Pub

O primeiro-ministro sérvio, Aleksandar Vucic, ganhou hoje as eleições presidenciais à primeira volta com 55,8 por cento dos votos, segundo as primeiras projeções

Com 60% dos votos contados, a projeção da agência Ipsos aponta para uma vitória à primeira do nacionalista pró-europeu, que enfrentava dez adversários.

Primeiro-ministro desde 2014, Vucic poderá usar a vitória para nomear um sucessor conveniente para si na chefia do governo e reforçar os poderes do Presidente.

As autoridades eleitorais sérvias afirmaram que a votação decorreu sem irregularidades mas observadores eleitorais independentes relataram tentativas de suborno de eleitores e votos colocados nas urnas sem identificação, sublinhando que foram incidentes isolados.

Entre os principais adversários de Vucic está o advogado pró-direitos humanos Sasa Jankvic, que terá obtido 15% dos votos, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Vuk Jeremic e o ultra-direitista mentor de Vucic, Vojislav Seselj.