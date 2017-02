Pub

Professor foi retirado de dentro de avião e disse não ter recebido nenhuma explicação para o sucedido

Um professor primário britânico foi impedido de viajar para os Estados Unidos numa visita de estudo com os alunos na semana passada. Juhel Miah, de 25 anos, já estava pronto para partir com os estudantes e colegas quando foi retirado de dentro do avião, escoltado por seguranças.

Miah, que é professor de matemática em Aberdulais, País de Gales, tinha visto de entrada para os Estados Unidos e todos os documentos em ordem e disse ainda não ter recebido nenhuma explicação sobre o incidente.

"A única coisa que posso concluir, infelizmente, e espero estar errado, é que foi porque sou muçulmano", disse o professor numa entrevista ao The Guardian. "Talvez por causa da minha raça. É só isso que posso concluir e espero que não seja verdade".

O professor iria partir de Reiquiavique, na Islândia, uma das paragens da visita de estudo, para Nova Iorque.

Miah contou que, enquanto estava a ser retirado do avião, estava em choque e não acreditava no que estava a acontecer. "Só acreditei quando olhei para trás e vi todas as crianças a olharem para mim, todos os funcionários [da escola], enquanto eu saía do avião", contou, acrescentando que se sentiu como um criminoso.

"Senti que toda a gente no avião estava a olhar para mim como se eu fosse uma ameaça para eles ou os fosse magoar de alguma forma. Senti-me impotente", continuou Miah. "Senti que estava a ser perseguido e não fazia a mínima ideia do porquê e nem havia nada que pudesse fazer".

Após ser retirado do avião, o professor foi levado para um balcão de check in do aeroporto. "A senhora por trás do balcão viu o meu passaporte e disse logo que eu fui selecionado para uma inspeção de segurança aleatória", contou. A inspeção durou cerca "de cinco minutos".

O professor gravou um vídeo após ter sido retirado do avião, numa altura em que estava visivelmente irritado. "Não acredito que isto está a acontecer", diz no vídeo.

Miah foi depois levado para um hotel onde ficou até conseguir regressar para o País de Gales. O professor disse que foi à embaixada dos Estados Unidos mas não recebeu nenhuma resposta ou explicação sobre o sucedido.

A administração local de Neath Port Talbot, onde Miah vive e trabalha, escreveu uma carta à embaixada dos Estados Unidos em Londres em que exige uma explicação para este "ato de discriminação injustificado". O porta-voz da administração garante que Miah é um galês muçulmano britânico e um professor respeitado na comunidade.

Miah foi impedido de viajar a 16 de fevereiro, uma semana depois de um tribunal federal norte-americano ter confirmado a decisão da primeira instância de suspender o decreto presidencial de Donald Trump que visava impedir a entrada nos EUA de cidadãos oriundos de sete países maioritariamente muçulmanos.

No mês passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Boris Johnson garantiu que cidadãos britânicos não seria afetados pelos decretos de imigração de Trump, independentemente do país de origem ou de terem dupla nacionalidade.