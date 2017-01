Pub

Jovem portuguesa de 25 anos estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira

Um procurador da República francesa admitiu esta quinta-feira que o corpo carbonizado encontrado no banco de trás de um carro em Roussy-le-Vilage, junto à fronteira francesa com o Luxemburgo, seja mesmo da portuguesa Ana Lopes, desaparecida desde a madrugada de segunda-feira.

"Não podemos ainda confirmar que se trata do corpo da jovem desaparecida", começou por dizer o procurador Christian Mercuri, que acrecentou: "Há elementos que vão nessa direção".

A questão será resolvida após testes genéticos: "O corpo está muito degradado, por isso o que vai determinar a identidade da vítima será o ADN".

Segundo a imprensa local, a polícia já recolheu amostras genéticas dos pais, de forma a comprar com as recolhidas no corpo na autópsia que se deverá realizar ainda nesta quinta-feira.

O jornal Républicain Lorrain adianta ainda que as autoridades investigam a possibilidade de se tratar de um crime cometido no Luxemburgo, tendo os culpados seguido para França.

Ana Lopes, que segundo o JN, é natural de Seia, vivia no Luxemburgo com a irmã e os pais, emigrados naquele país. Deixa um filho de dois anos.

As autoridades francesas encontraram esta quinta-feira o BMW de Ana Lopes totalmente carbonizado com um corpo no interior.

