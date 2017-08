Pub

O procurador especial norte-americano, que está a investigar a alegada ingerência de Moscovo nas presidenciais de 2016, pediu recentemente à Casa Branca registos sobre Michael Flynn, ex-assessor para a Segurança.

De acordo com a edição de sexta-feira do diário The New York Times, este é o primeiro pedido de documentos feito à Casa Branca por Mueller, desde que assumiu a investigação em maio.

Além dos documentos, os procuradores que trabalham com Mueller estão a tentar obter testemunhos sobre se Flynn recebeu dinheiro do governo da Turquia nos últimos meses da campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas, indicou o jornal, que cita fontes próximas da investigação.

Mueller quer saber se Ancara estava na origem de um pagamento de 530 mil dólares que a empresa de consultadoria do general retirado, a Flynn Intel Group, recebeu quando Michael Flynn era assessor do então candidato Donald Trump.

Depois da eleição de Trump, Flynn foi obrigado a demitir-se ao fim de 24 dias na Casa Branca por ter mentido a responsáveis da administração, incluindo ao vice-presidente norte-americano, Mike Pence, sobre o conteúdo de conversas mantidas com o então embaixador russo em Washington Sergei Kislyak.

O próprio Flynn admitiu posteriormente ter abordado com Kislyak as sanções contra o Kremlim impostas por Barack Obama, antecessor de Trump, antes de deixar a Casa Branca. Os contactos entre Flynn e o embaixador russo começaram antes das eleições e continuaram durante o período de transição.

General condecorado e ex-diretor dos serviços secretos norte-americanos (CIA), Flynn foi assessor de Trump para questões de política externa durante a campanha eleitoral e já na Casa Branca foi o primeiro assessor para a Segurança.

Encarregado de investigar a ingerência russa na eleição presidencial norte-americana em 2016, o procurador especial Robert Mueller decidiu apoiar-se num grande júri, noticiou na quinta-feira o Wall Street Journal.

Um grande júri decide se os elementos disponíveis justificam um processo e, em caso afirmativo, prepara a acusação.

A principal vantagem que um grande júri oferece aos procuradores é a capacidade de convocar pessoas para comparecerem na qualidade de testemunhas, sem a presença de advogados. Pode também exigir a produção de documentos.

A existência deste grande júri ainda não foi confirmada oficialmente.

EJ (RN)