Donald Trump com o seu filho mais velho, Donald Trump Jr.

O procurador especial Robert Mueller convocou um grande júri para investigar as alegadas interferências da Rússia nas presidenciais norte-americanas de novembro.

Este grande júri já começou a enviar intimações relacionadas com o encontro de junho de 2016 no qual participaram o filho mais velho de Donald Trump, o seu genro e uma advogada russa, adiantaram à Reuters duas fontes próximas do processo.

Estas fontes acrescentaram que o procurador especial Robert Mueller convocou um grande júri em Washington para investir a alegada interferência da Rússia nas presidenciais dos Estados Unidos.

Este caso tem marcado os primeiros seis meses da presidência de Donald Trump, existindo várias comissões do Congresso que também estão a investigar esta alegada interferência. As agências de inteligência dos Estados Unidos acreditam que esta interferência teve como objetivo beneficiar Donald Trump.

Moscovo tem rejeitado estas acusações, ao mesmo tempo que Donald Trump nega qualquer conluio por parte da sua campanha, apelidando frequentemente a investigação levada a cabo por Mueller como uma caça às bruxas.

O facto de Robert Mueller ter convocado um grande júri poderá dar-lhe novos meios para encontrar provas, incluindo o envio de intimações e arrolar testemunhas.