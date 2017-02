Pub

Duques de Cambridge vão assistir ao jogo de râguebi entre França e País de Gales

O príncipe William e a mulher, Kate, visitam Paris a 17 e 18 de março para assistir ao jogo de râguebi França-País de Gales, visita que deverá coincidir com o início das negociações para o 'Brexit'.

"A visita de Suas Altezas Reais é uma iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico", informou o palácio de Kensington, residência oficial dos príncipes, num comunicado.

A visita deverá coincidir com o momento de ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que dá início ao processo de negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), que a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou para o final de março.

Em Paris, o duque e a duquesa de Cambridge vão manter encontros com "dirigentes franceses de várias áreas" e participar num jantar oficial na residência do embaixador britânico", precisa o comunicado.

O jogo França-País de Gales, a 18 de março à tarde, insere-se no Torneio das Seis Nações.