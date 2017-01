Pub

Aves de rapina viajaram ao lado dos passageiros na classe económica do avião

Uma fotografia de uma cabine de avião com dezenas de falcões foi publicada no Reddit esta segunda-feira e tornou-se viral. A imagem mostra 80 falcões a viajar de avião, e segundo a legenda, os bilhetes foram comprados por um príncipe saudita.

"O meu amigo piloto enviou-me esta fotografia. Um príncipe saudita comprou bilhetes para estes 80 falcões", dizia a legenda da imagem.

Não é possível identificar a que companhia aérea coube a tarefa de transportar estas aves de rapinas na classe económica ao lado dos passageiros.

Reddit Facebook

Twitter

Transportar falcões em aviões é algo comum na zona do Médio Oriente, onde a falcoaria é um passatempo muito apreciado.

Além disso, o falcão é a ave nacional dos Emirados Árabes Unidos e neste país os falcões têm passaporte e documentação para poderem viajar para países como o Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Paquistão, Marrocos e Síria, segundo o Business Insider.

Cada animal deve ter o seu banco e uma venda nos olhos durante a viagem, segundo as normas.

Algumas companhias aéreas como a Qatar Airways, Etihad e a Emirates aceitam transportar falcões na cabine do avião. A Qatar leva no máximo seis pássaros de cada vez e a Etihad não impõe um limite, desde que os animais tenham todos os documentos em ordem.

Um vídeo publicado no ano passado mostra outro avião que transportava falcões. A descrição do vídeo revela que foi gravado no Dubai, e dentro do avião estão pelo menos 10 falcões.