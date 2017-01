Joseph Muscat, primeiro ministro de Malta, encontrou-se com António Costa

Joseph Muscat, primeiro-ministro maltês, assume até 30 de junho a presidência do Conselho da União Europeia.

O primeiro-ministro português, António Costa, recebeu hoje à noite o seu homólogo de Malta, país que exerce neste semestre a presidência europeia, para debater questões sobre o futuro da União Europeia, como o euro e migrações.

O primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, foi recebido ao início da noite por António Costa no palácio de São Bento. Durante o encontro, os dois governantes debateram as prioridades do Governo de Malta, que até 30 de junho assume a presidência semestral do Conselho da União Europeia, bem como os principais temas em debate nas próximas cimeiras europeias.

No mesmo sentido, António Costa reúne-se este sábado de manhã, pelas 9:30, com o novo primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni. Os dois encontros ocorrem à margem da cimeira de países do sul da Europa que decorre este sábado em Lisboa, reunindo os chefes de Estado e de Governo de Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal e Malta.

O Governo português quer abordar com Malta e com Itália a preparação das próximas cimeiras informais previstas para o próximo dia 3 na capital maltesa, La Valletta, e para Roma, a 24 e 25 de março, ocasião que culmina o roteiro traçado em setembro passado em Bratislava, assinalando o 60.º aniversário da assinatura dos tratados fundadores da construção europeia.

A cimeira de Bratislava, em setembro de 2016, traçou um roteiro para refletir sobre o futuro da UE, que pela primeira vez vai perder um Estado-membro - o Reino Unido, que deverá acionar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa até ao final de março, desencadeando assim o processo de saída do bloco comunitário.

Os dirigentes europeus estabeleceram, então, um prazo de seis meses para dar um novo fôlego à União Europeia, impulsionado por França e pela Alemanha, desejosas de mostrarem a sua união para ultrapassar o 'Brexit'.

As prioridades incluem a proteção das fronteiras exteriores, a luta contra o terrorismo e o relançamento da defesa europeia. Temas que estarão em debate já este sábado em Lisboa, com os sete países do sul europeu a concentrarem-se nas migrações, segurança e defesa e crescimento económico e social.

Esta é a segunda cimeira deste grupo de países, mas a primeira em que participam todos os dirigentes, já que na primeira reunião, em setembro em Atenas, o chefe do executivo espanhol não participou por estar em governo de gestão.

António Costa será o anfitrião dos presidentes do Chipre (Nikos Anastasiades) e de França (François Hollande) e dos primeiros-ministros de Espanha (Mariano Rajoy), Malta (Joseph Muscat), Grécia (Alexis Tsipras) e Itália (Paolo Gentiloni). Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, o objetivo não é constituir "um clube à parte", mas procurar uma "concertação de posições" entre países que partilham "uma perspetiva comum sobre vários temas da agenda europeia". A reunião dos sete países começa pelas 11:00 e estão previstas declarações dos responsáveis pelas 14:40.