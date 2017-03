Pub

Porta-voz da Casa Branca anunciou que Donald Trump estará com Haider al-Abadi ainda este mês

O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi vai reunir-se com o Presidente norte-americano Donald Trump ainda este mês para discutir a ofensiva conjunta na cidade iraquiana de Mossul contra o grupo extremista Estado Islâmico.

O porta-voz da Casa Branca Sean Spicer anunciou que a chanceler alemã Angela Merkel estará em Washington na próxima semana "e depois será a vez do Presidente Donald Trump receber o primeiro-ministro iraquiano".

As forças iraquianas assumiram hoje o controlo dos principais edifícios do governo da província de Mossul, Iraque, e um museu, nos combates contra o grupo extremista Estado Islâmico para tentar assumir o controlo total daquela cidade.

Atualmente os Estados Unidos têm cinco mil soldados no Iraque que estão a treinar as tropas curdas e iraquianas, que já conseguiram recuperar parte do território conquistados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico.