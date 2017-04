Pub

Rajoy foi chamado para explicar os financiamentos irregulares do PP nos anos 2003 e 2004

O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy foi notificado para testemunhar no tribunal da Audiência Nacional, no âmbito do "caso Gürtel".

Rajoy foi chamado por ter sido o secretário-geral do PP entre os anos 2003 e 2004 e para explicar os financiamentos irregulares do partido, segundo o El Mundo.

O tribunal convocou o primeiro-ministro após uma longa investigação sobre um alegado caso de corrupção, que ficou conhecido como o "caso Gürtel", onde estão envolvidos membros do PP, incluindo o ex-tesoureiro Luis Bárcenas.

As acusações vão desde crime organizado, crimes contra o fisco, falsificação e tráfico de influências.

O jornal espanhol refere que é a terceira vez que a Associação de Advogados Democratas da Europa (Adade) pede que Rajoy seja chamado como testemunha neste julgamento, já que o primeiro-ministro é uma "figura chave" do processo.

Das duas vezes anteriores, uma ainda durante a fase de instrução do caso, o pedido foi rejeitado pelo tribunal.

É a primeira vez que um chefe de governo espanhol se vê obrigado a prestar contas num tribunal.

O caso Gürtel teve início há cerca de uma década, com uma investigação sobre uma rede de corrupção política ligada ao Partido Popular, que funcionava principalmente nas comunidades de Madrid e Valência. Francisco Correa era o líder do esquema que consistia em receber subornos de políticos ligados ao PP para ganhar concursos para empresas fantasmas. Gürtel é, aliás, a tradução para alemão do seu apelido e nome dado pelos investigadores à operação na altura.

A investigação foi dirigida pelo conhecido juiz Baltasar Garzón, que ordenou escutas às conversas entre os líderes da rede e os seus advogados. Estas levaram mais tarde à sua suspensão por 11 anos, depois de ser acusado de prevaricação (violando o direito a confidencialidade entre cliente e advogado).

Foi preso Franscisco Correa, empresário ligado ao PP, e líder da rede que envolveu várias empresas, entre elas Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept, Good and Better e Orange Market. Durante a investigação do caso Gürtel, foi descoberto um outro relacionado com este: o caso Bárcenas (a contabilidade paralela do PP). Luis Bárcenas, o tesoureiro do partido de Mariano Rajoy, recebeu do Gürtel 1,3 milhões de euros.

